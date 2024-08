El paro y las diferencias sindicales

Y hablando del conflicto por la reforma judicial, nos dicen que quien al parecer no es santo de la devoción de varios agremiados es Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que pidió abiertamente a sus representados no apoyar el paro de labores que iniciaron los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal y, eventualmente, los juzgadores federales. Ayer, en las escalinatas de la sede judicial de San Lázaro en la Ciudad de México, donde se manifestaron trabajadores del Poder Judicial, bastó mencionar al líder para que, de inmediato, surgieran calificativos como “vendido”, “tibio” o “Judas”. Algunos incluso dijeron que están intentando ya desvincularse de la agrupación gremial. Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que “él no nos representa y no dejaremos de decirlo”. Ayer mismo, en un comunicado del sindicato se llamó a no ir a paro a menos que la parte patronal no lo inicie y advirtió que “nadie está obligado a pensar igual que otros”.