Partidos acatan decisión de góbers sobre reparto

Los dirigentes nacionales del PRI y PRD aseguraron que respetarán la decisión que los gobernadores de oposición tomen sobre si distribuyen o no los nuevos libros de texto gratuitos, pero pidieron tomar en cuenta las críticas hacia los mismos.

En contraste, el líder del PAN evitó opinar expresamente sobre las diferentes posturas que han asumido los mandatarios ajenos a la 4T, y reiteró su exigencia de que los libros de texto sean desechados.

Consultado sobre el respaldo que manifestó el gobernador de Durango a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el priista Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que la postura de su partido no cambia y se mantienen en contra, “pero las posturas de los mandatarios estatales no serán controvertidas”.

“Somos respetuosos de las decisiones que tomen en cada una de las entidades federativas, con base en la responsabilidad legal y constitucional que tienen, pero nuestra postura será que no estamos de acuerdo en ello”, declaró.

En el mismo sentido se expresó el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien dijo que las dirigencias de Va por México no han dado instrucción alguna a los gobiernos que representan.

“No hemos dado ninguna línea formal a nuestros gobiernos estatales, aun surgiendo de la coalición están en libertad de tomar sus propias decisiones”, dijo.

“El de Guanajuato, que había dicho que no los iba a distribuir, ha dicho que siempre sí los va a distribuir con algunos acompañamientos de otros textos; otro que no había dicho nada, como el gobernador de Coahuila, ayer salió a decir que no los va a distribuir, entonces en realidad todos los liderazgos que tienen funciones de gobierno están en libertad”, declaró.

No obstante, exhortó a los mandatarios a que actúen conforme al tono de las críticas y señalamientos que han hecho los partidos y las bancadas de Va por México desde la Cámara de Diputados.

Su homólogo del PAN, Marko Cortés, no se refirió a los gobernadores, pero insistió en que los nuevos libros no deben ser distribuidos porque los consideró “la peor regresión en materia educativa”.

“Los libros no deben ser repartidos, no porque lo diga yo, hay un mandato judicial, hay un amparo definitivo, porque no respetaron el proceso que incluye consultar a los padres de familia y no respetaron la pluralidad de visiones que deben tener, están adelantando a nuestros niños en la educación que deben tener en ciertas edades y se convierten en documentos de adoctrinamiento de López Obrador”, insistió.

Aunque evadió pronunciarse sobre las decisiones de los gobernadores, resaltó que ya son varios los que se han manifestado por acatar el fallo judicial que frenó la distribución y destacó que incluso la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, promovió una controversia constitucional.

“Ya sabemos que López Obrador no respeta la Constitución, la ley, no respeta los amparos y, por lo tanto, seguramente los va a repartir en donde puedan. Aquí, entonces el llamado es a los maestros, a los padres de familia, para que no usen esos libros, retiren esos libros”, comentó.