Partidos construyen la idea del “fantasma del fraude”, advierte magistrada del TEPJF

Los partidos políticos construyen la idea del “fantasma del fraude” en los comicios del 6 de junio, que podría llevar a la nulidad de las elecciones del 6 de junio, advirtió la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.

A 13 días de la jornada electoral, señaló que el alto nivel de litigiosidad de los procesos electorales constituye un problema.

Al participar en la mesa redonda “Organización y retos de la elección”, expuso que es riesgoso judicializar los comicios y politizar las instituciones electorales, pues reconoció que los actores políticos buscan ganar en la mesa lo que no obtienen en las urnas o conseguir una segunda oportunidad al anular una elección.

“Judicializar las elecciones no es lo mejor, es politizar las instancias encargadas de resolver los conflictos, no da mayor certeza, porque se va construyendo la idea del fraude que nos lleva a una nulidad”, expresó.

En el mismo sentido se expresó Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien señaló que particularmente el partido gobernante, Morena, ha adelantado este discurso del fraude ante la previsión de que los resultados no le resulten favorables.

Dijo que incluso desde el senado el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ya anticipó el impulso de una reforma electoral.

Expresó que siempre son necesarias las reformas electorales, pero no las que sean revanchistas o que buscan destruir las instituciones o capturar su autonomía.

“Esto no es personal, no se trata de quitar a los consejeros que no me gustaron, como ha habido ataques directamente contra Lorenzo (Córdova). Hay que acordarnos que el inicio de las grandes dictaduras empiezan con pequeñas cositas”, manifestó.