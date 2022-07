No pasa nada, dice AMLO ante llamado a consultas dentro del T-MEC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la demanda interpuesta por empresarios norteamericanos para llamar a consultas dentro del Tratado de Libre Comercio al gobierno mexicano sobre la política energética que lleva a cabo.

El gobierno mexicano fue emplazado para iniciar las consultas, que podrían derivar en un panel de controversias dentro del T-MEC, aseveró el mandatario.

“Pero no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos, hablando de que ahora sí, igual como supuestamente me recibieron en la casa blanca ¿no?, a ver primero nos vas a financiar mil 500 millones de dólares, segundo queremos que detengas a Caro Quintero, tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada cumbre de América otros países, por haberte insubordinado, no, el Presidente Biden es una persona decente, respetuosa”, dijo el mandatario

Incluso tomó a broma este señalamiento de los empresarios estadounidenses y pidió que proyectaran un video de su paisano “Chico Che”, cantando “Uy que miedo, mira como estoy temblando”, en alusión a que la consulta convocada por Estados Unidos no le preocupa.

Revelo entonces que cuando se negoció la nueva versión del Tratado de América del Norte, incluso el expresidente Enrique Peña se mostró temeroso de las represalias de Estados Unidos.

“Ya habían negociado en materia energética y nosotros consideramos que eran injerencias eso no lo aceptamos y les dijimos que así en esos términos no iba a ser aprobado el acuerdo, si se sostenía ese capítulo; se rompieron las pláticas hubo presiones de todo tipo del gobierno mexicano, el que estaba en Economía en el gobierno anterior, pero dijimos no, me habló dos veces Peña preocupado porque se van romper negociación y se viene una grave crisis de devaluación del peso; pues no, porque como vamos a comprometer nuestra soberanía y se rompieron las pláticas al final nadie quería informar a Trump decidieron decirle y Trump dijo a ver qué quieren y nosotros redactamos el capítulo y fueron dos párrafos que tienen que ver con el dominio de la Nación sobre la política económica y ya continuo la negociación”, expuso el mandatario.

Incluso dijo que sostuvo una llamada telefónica con el negociador mexicano del T-MEC, Jesús Seade, quien le confirmó que no hay ninguna violación al tratado y que puede estar tranquilo.

