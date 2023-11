Pasa PEF sin fondos para la reconstrucción

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el último Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que ejercerá el Gobierno lopezobradorista, en el que se ratifica un recorte por 13 mil 262 millones de pesos a órganos autónomos y a los poderes Judicial y Legislativo, y en el cual no se destinan recursos de apoyo a los damnificados por el huracán Otis ni para la reconstrucción de Acapulco.

Con lo aprobado, Morena prevé parchar un impacto presupuestal que deriva de una reforma que avaló hace unos días en la Ley de Ingresos y que disminuiría recursos a los estados.

Ayer fue el primer día de por lo menos tres en los que los legisladores contemplan discutir más de dos mil reservas o propuestas de ajustes, en la que, por lo pronto, se avaló en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, un gasto por nueve billones 66 mil 45 millones 800 mil pesos para el siguiente año.

A partir de las 10:00 horas de hoy se dará la discusión en lo particular, en el que se buscarán modificaciones para canalizar recursos a la recuperación de Acapulco.

Una política económica retrógrada y sin sustento es aquella de una falsa austeridad, que elimina recursos necesarios para desastres naturales para usar su guardadito en épocas electorales

Luis Espinosa Cházaro, Líder de diputados del PRD

Fuera del acuerdo común entre las bancadas por buscar recursos para el puerto, los insultos y reclamos se repitieron, acompañados por mantas, cartulinas y hasta una huevera en forma de gallina que el perredista Javier Huacus dedicó a Morena desde la tribuna, “para demostrarle a los mexicanos los pocos huevos que tienen para gobernar… y reasignar recursos”.

Al presentar el dictamen, el morenista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, reconoció que ahora se deberá subsanar una modificación que el bloque de la 4T avaló en la Ley de Ingresos para disminuir la tasa aplicable por el pago de utilidad compartida a Pemex; es decir, el impuesto que la paraestatal paga al Gobierno, de 40 a 30 por ciento.

Al implicar este ajuste una disminución en el presupuesto para los estados, explicó que la salida fue modificar el PEF para crear el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Estatal, al que estarían asignándole siete mil 189 millones de pesos.

Hago y apelo a los diputados que, por favor, nos pongamos de acuerdo. Si no les gustan estos mecanismos, propongan los que ustedes creen convenientes, porque el FAM votará a favor de Guerrero y de los acapulqueños

Héctor Saúl Téllez, Diputado del PAN

“Nuestra solidaridad al pueblo guerrerense. Sin duda, seremos testigos de todo el respaldo y la fortaleza del PEF para levantar a Guerrero”, dijo, en referencia al fondo para el que buscarán recursos que serán destinados a Acapulco.

Salvador Caro (MC) intentó frenar la discusión del dictamen por medio de una moción suspensiva, argumentando que representaba una inconstitucionalidad por no justificar el gasto de la “deuda histórica”, pero su petición fue bateada.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subió a tribuna acompañado por su bancada, la panista y la priista, para anunciar que Morena contará con sus votos para avalar un PEF que reetiquete dinero para poner a Acapulco de pie.

“Una política económica retrógrada y sin sustento es aquella de una falsa austeridad, que elimina recursos necesarios para desastres naturales para usar su guardadito en épocas electorales. El Fonden no era producto de la casualidad, era una necesidad surgida de la atención a los desastres naturales, extinguido con el falaz argumento de malos manejos de los recursos por parte de los funcionarios públicos, los cuales, hasta la fecha, no se han comprobado… No hay culpables, pero tampoco hay Fonden hoy, que tanta falta nos hace”, reclamó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a la 4T de que cada año del sexenio se respira “un lamentable ritual” en el que todas las propuestas de modificación son desechadas, “sin reflexión ni debate”.

Retó a Morena con una propuesta para dar recursos a Acapulco: Que se quiten 40 mil millones de pesos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al que “desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que lo soportan”. Para ello, pidió a la mayoría votar a favor cuando esta reserva sea presentada, porque, de lo contrario, “el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”.

“Desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos; ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, dijo.

El panista Héctor Saúl Téllez propuso al guinda reducir en 30 por ciento el presupuesto para las megaobras, sin que ello signifique “descarrilarlas”, para obtener 85 mil millones de pesos; tomar 10 por ciento de los fideicomisos que tiene el Gobierno y fijar un monto proveniente de los excedentes petroleros para tener al final una bolsa de 200 mil millones de pesos.

“Hago y apelo a los diputados de Guerrero y de Acapulco que, por favor, nos pongamos de acuerdo. Si no les gustan estos mecanismos, propongan los que ustedes creen convenientes”, exclamó.