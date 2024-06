¿Qué va a pasar con la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados? Esto fue lo que dijo AMLO

Al asegurar que “ya hay menos calor y menos ruido”, lo cual “es muy bueno”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver el tema de la posible sobrerrepresentación, donde, aseguró, la Constitución es clara al respecto.

Luego de señalar que la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo una mayoría calificada con 60.5 por ciento de la participación y 58 millones 788 mil 576 votos en la Cámara de Diputados, AMLO dijo que fue una decisión del pueblo alcanzar ese resultado.

Hay un debate de que si está bien resuelto lo de la representación de plurinominales para que no haya la sobrerrepresentación, eso la autoridad lo va a decidir, y la Constitución es bastante clara en eso, pero eso también es el Tribunal Electoral. Cuando hay transparencia, la autoridad más importante son los ciudadanos, es el pueblo en la democracia AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal informó que ahora viene la fase de la revisión de recursos de protesta e impugnación por parte del TEPJF, el cual, confió en que resolverá conforma la ley.

“El fin de semana se llevaron a cabo los cómputos distritales de actas, en algunos casos, tengo información que se abrieron los paquetes, se contaron los votos. De todas formas inicia el periodo de la presentación de recursos de inconformidad, de protesta, y el Tribunal va a resolver, es la última instancia, de acuerdo a los términos que establece la ley”, destacó.

Trabajos en la Cámara de Diputados. Foto: Especial

AMLO presumió los dos hechos históricos alcanzados en la pasada elección del 2 de junio con el triunfo de una mujer después de 200 años de gobernantes hombres, así como el número de votos obtenidos en un proceso electoral.

En la gráfica de los resultados finales que presentó, aparece en primer lugar Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia con 35,924,519 sufragios, es decir 59.75 por ciento; Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, 16,502,697 votos, 27.45 por ciento, y el emecista Jorge Álvarez Máynez, 6,204,710, 10.32 por ciento, con una participación de 61%, para un total de 60,115,184 sufragios.

“Fue una participación muy importante, es un elección histórica en varios sentidos, por el número de votos emitidos en general, nunca, por el número de votos con que gana un candidato, en este caso una candidata. Yo obtuve como 31 millones, estamos hablando de cinco millones más y se pensaba que la elección de hace seis años iba a ser la más votada.

Y lo otro que es histórico, en 200 años no había gobernado una mujer, no ha gobernado una mujer, es la historia. Maquiavelo decía que la política es hacer historia, estamos todos los mexicanos haciendo historia AMLO

Elección en Jalisco, decisión está en manos del Tribunal Electoral

Sobre la impugnación que su partido Morena hará en algunos estados como el caso de Jalisco tras el triunfo del emecista Pablo Lemus, AMLO reiteró que la decisión estará en manos del Tribunal Electoral.

“Sí, es que vienen los procesos, lo acabo de decir, son los resultados del conteo distrital y a partir de ahí vienen impugnaciones, recursos de quejas, todo lo que establece la ley y el Tribunal Electoral va a decidir”, puntualizó AMLO.

AMLO: Pueblo manda, no una minoría, lección del 2 de junio a opositores

Luego de la “sacudida” y la “zamarreada” que los mexicanos le dieron al bloque conservador en las pasadas elecciones, AMLO aseguró este lunes que para ese grupo su lección es que en una democracia decide el pueblo y no la minoría.

La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda y decide, no una minoría (…) Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía ni era asunto del pueblo, pensaban que era asunto de la clase política, de la minoría AMLO

AMLO afirmó que de ahora en adelante, para los partidos de oposición viene una etapa de autocrítica y reconocer los errores en su estrategia de campaña, pues todavía “algunos están papaloteando, no saben qué pasó”.

Felicitó al pueblo de México por las pasadas elecciones donde no se cumplieron los pronósticos más pesimistas. “Por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada, por eso es que todavía algunos están papaloteando, no saben qué pasó, porque no contaban, como dicen los tecnócratas, con esa variable, ¿y cuál es esa variable? Pueblo, no tomaban en cuenta al pueblo.

“Ya he estado viendo gente que con honestidad está hablando de los errores y de cómo se equivocaron, están haciendo un ejercicio de rectificación, de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, expresó AMLO.

Agregó: “Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación, nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra”.

“Es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia, con el mensaje AMLONarcoPresidente, intervinieron los periodistas más destacados, más famosos, los premiados, el señor Tim Golden, dos veces premiado, irónicamente, el Pulitzer, y se exhibió como un vulgar calumniador, y publicaciones como el New York Times y otras”, puntualizó.

Más adelante, AMLO confió en que los conservadores y todos los actores políticos, sociales y organizaciones de la llamada sociedad civil sean autocríticos, que no es dar la vuelta a la hoja “y vamos a seguir haciendo lo mismo”. Añadió que “estaba muy arraigado ese pensamiento, mucho clasismo soterrado, mucho racismo soterrado”.

Abundó: “Pienso que hay que hacer la autocrítica, todos, todos. En el caso de los medios a ver qué hicimos en esta campaña; los expertos, qué hicimos; los de las organizaciones supuestamente no gubernamentales, la llamada sociedad civil; desde luego los partidos, los poderes, todos, y seguir avanzando para fortalecer la democracia, porque los mejores portados fueron los ciudadanos, fue el pueblo, es mucha pieza y se volvió a demostrar y ojalá lo internalicen”.

