Patrulla Fronteriza de EU rescata a menor que fue abandonado

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos encontraron a un menor migrante que fue abandonado por el grupo de personas con el que viajaba, en las cercanías de El Río Grande en la frontera con México.

Al realizar un recorrido, los agentes vieron caminando al menor por la zona desértica y de inmediato se detuvieron para auxiliarlo. El niño les preguntó si lo podían ayudar, ya que venía con un grupo de personas, pero simplemente “lo dejaron botado”, dijo.

lee más Patrulla Fronteriza de EU detiene a dos personas en lista de vigilancia de terrorismo

“Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado, y no sé dónde están. Pues claro, me dejaron botado”, le dijo el menor al agente fronterizo.

Al ser cuestionado, el menor dijo que no venía con familiares, sólo con el grupo de personas, pero lo abandonaron y por eso estaba pidiendo auxilio. “Yo vengo porque si no por dónde me voy a ir, tal vez me van a robar, secuestrar o algo y tengo miedo”, dijo.

El reporte es que el menor fue rescatado y permanece a resguardo de las autoridades de Estados Unidos.