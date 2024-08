La otra pausa

Nos dicen que no hace falta ser muy conocedor de las diferentes facetas que tiene la relación bilateral México-Estados Unidos para darse cuenta de que la “pausa” que impuso el Presidente López Obrador al embajador Ken Salazar palidece ante la que, se aprecia, aplican nuestros vecinos en materia de justicia y en particular en sus acciones contra capos del crimen organizado. No se explican de otra manera las amplias lagunas de información que hay en torno a lo que fue, por ejemplo, la entrega forzada de El Mayo Zambada. La poca información de la que se dispone ha sido suministrada a cuentagotas y otra de plano no ha sido compartida. No es el del líder histórico del Cártel de Sinaloa el único caso con vacíos, ¿qué tanto se sabe, por ejemplo, de Ovidio Guzmán, a quien la FGR admitió que no tiene en el radar? Y sobre quien surgen versiones de que podría ser testigo protegido, o de Osiel Cárdenas, quien fuera líder del Cártel del Golfo, y ayer se anunció que quedó libre. Así al menos esos tres casos más los que se acumulen… Uf.