Entre peluches, porras y hasta gallo, corcholatas se registran rumbo al 24

En medio de porras, peluches y hasta un gallo, ayer se registraron los cinco aspirantes presidenciales ante Morena: Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Manuel Velasco, luego de que el excanciller Marcelo Ebrard lo hiciera primero, el pasado miércoles.

La pasarela arrancó muy temprano en el Hotel Courdyard, en Avenida Revolución, donde el partido guinda recibió las cinco solicitudes de las llamadas corcholatas, luego de que éstas cumplieran con el requisito de renunciar a sus respectivos cargos.

En el salón de registros, donde también estuvieron presentes legisladores, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que se cumplen con todas las medidas cautelares que dictó el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso interno.

“Hemos dado cuenta de medidas cautelares que ya dictó el INE y, hasta donde tenemos conocimiento, en todas esas medidas, porque definen las características de ese proceso interno, porque es la autodeterminación de los partidos, se trata de un proceso interno que no tiene nada que ver con una candidatura, el INE nos pide que no se pueden hacer llamados al voto, promoción personalizada y que haya fiscalización de los recursos, y aquí nos adelantamos, porque ayer el Comité Ejecutivo ya había tomado una medida para asegurar el origen de los recursos y la transparencia”, declaró.

De este proceso, Morena tendrá a su candidato para 2024 el próximo 6 de septiembre.

El primero en registrarse fue el exsenador del PVEM, Manuel Velasco. Foto: Cuartoscuro

LLEGA VELASCO CON SU PORRA. El primero que arrancó el camino para abanderar a la alianza Juntos Hacemos Historia en la contienda presidencial fue el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien acudió acompañado únicamente con sus dos hijos, la dirigente nacional de ese instituto político, Karen Castrejón, y un grupo de al menos cien personas que le gritaban: “¡Güero Presidente!”.

Velasco expuso las cuatro vertientes sobre los que se basará su proyecto: un gobierno de coalición, seguridad, medio ambiente y el impulso de la Cuarta Transformación.

El pevemista dijo que el primero es conformar un gobierno de coalición donde se incluyan a los mejores hombres y mujeres de la alianza.

También habló de la seguridad, sobre lo que dijo que impulsará la implementación del Mando Único en todo el país, con 32 corporaciones estatales.

Una tercer vertiente fue relacionada con el medio ambiente, pues dijo que impulsará una agenda verde mediante la creación de una materia obligatoria para el nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con libros de texto “capacitados por académicos” y demás.

Quiero expresar desde aquí, nuestro compromiso de hacer una contienda fraterna y ser siempre un factor de unidad. Nuestra mano está tendida siempre de manera sincera

Manuel Velasco

Exlíder de senadores del PVEM

En cuarto lugar, mencionó que es la defensa de la Cuarta Transformación, abarcando los programas sociales ya implementados y llevarlos al “siguiente nivel”.

“Quiero expresar desde aquí, nuestro compromiso de hacer una contienda fraterna y ser siempre un factor de unidad. Nuestra mano está tendida siempre de manera sincera para la doctora Claudia Sheinbaum, para el licenciado Marcelo Ebrard, para el licenciado Adán Augusto López, para el senador Ricardo Monreal y para el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Posteriormente leyó la carta compromiso en la que asume responsabilidad para no denostar a los demás contrincantes, aceptar los resultados y no incurrir en prácticas irregulares con el gasto.

En su oportunidad, Karen Castrejón manifestó respaldo a su aspirante y dijo que con esto se demuestra que el partido sigue trabajando y tiene soporte.

El exsecretario Adán Augusto López posó con un gallo. Fotos: Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

UN GALLO PARA ADÁN AUGUSTO. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, decidió enviar a un representante para realizar el registro, a cambio, antes ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que el próximo lunes inicia su gira por el país en Jalisco, donde pretende construir estructura a favor de Morena y la Cuarta Transformación. Los estados que siguen son Aguascalientes y Zacatecas en diferentes pláticas con empresarios.

Agregó que recientemente fue nombrado delegado nacional para la defensa de la transformación, por lo que se comprometió a seguir trabajando en sumar esfuerzos para dar continuidad al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Respecto al tema de las encuestas señaló que las más serias se comenzarán a dar conforme vaya avanzando la campaña, pero reiteró que la única válida es la de Morena “Son encuestas para animar al que ponen arriba en los resultados”, aseveró al recordar que hace siete años todos los sondeos daban por ganador a Ricardo Monreal para la Ciudad de México, sin embargo, llegó al cargo Claudia Sheinbaum; por ello, dijo, está seguro que va a ganar la encuesta de Morena.

Por otra parte, adelantó que dará a conocer su declaración patrimonial, a fin de que toda la gente conozca sus activos; sin embargo, aclaró que no es quién para dar consejos a sus contrincantes, por ello, es de cada quien que presente su declaración.

Yo me llevo muy bien con los restantes 5 compañeros. Todos tienen mi respeto, mi consideración, pero tienen siempre mi mano tendida, yo los conozco a todos ellos desde hace muchos años

Adán Augusto López

Exsecretario de Gobernación

Durante el evento al que convocó, Adán Augusto estuvo arropado con un abrigo tradicional por sus simpatizantes, quienes hasta un gallo le llevaron, con el que posó para las fotos.

Al explicar por que no acudió a su registro como los demás, López Hernández explicó que fue para respetar el acuerdo de no llevar a más de 30 personas y prefirió quedarse con todos sus simpatizantes que llegaron de diferentes partes del país a apoyarlo.

Concretar su registro recayó en el legislador Leonel Godoy, quien adelantó que van a visitar todas las entidades “al menos dos veces”; además, César Yáñez será el coordinador de comunicación de la campaña, pero no aclaró si ya solicitó licencia en su cargo en Segob.

Ricardo Monreal, exlíder de senadores, llegó acompañado por su esposa. Foto: Cuartoscuro

DEL RANCHO PUEBLA DEL PALMAR A PALACIO: MONREAL. Acompañado de su esposa, el senador con licencia, Ricardo Monreal, acudió al registro, donde agradeció al partido que le permitiera participar y se dijo orgulloso de haber llegado hasta esa etapa.

“¿Cómo no me voy a sentir bien? Es muy sencillo: del Rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional… Quién iba a soñar que de un rancho de apenas 300 personas, casi todos Monreales, cómo no voy a sentirme bien llegar hasta estas alturas. Ya en este momento es un gran honor haber sido considerado por el partido como un aspirante a suceder al Presidente de la República, ya en su momento”, declaró.

De forma independiente a la carta compromiso que firmaron todos los aspirantes, el zacatecano dijo que acepta la encuesta como método de designación y que se abstendrá de formular descalificaciones al proceso, así como evitar cualquier comunicación directa o indirecta que afecte al partido.

Aseguró que de su parte habrá respeto a Sheinbaum, a quien describió como una “excelente gobernadora de la ciudad”; a Adán Augusto López, de quien dijo “es uno de los mejores operadores del Presidente”.

También reconoció al excanciller Ebrard, a quien calificó como “uno de los mejores políticos que yo he conocido”, porque rescató y recuperó el prestigio de la política internacional.

“Es una buena selección del partido, y quien resulte de los cuatro, todos tenemos que sumarnos y luchar juntos por mantener en alto las banderas de la 4T”, enunció.

¿Cómo no me voy a sentir bien? Es muy sencillo: del Rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional. Quien resulte de los 4, tenemos que sumarnos y luchar juntos por mantener en alto la 4T

Ricardo Monreal

Exlíder de senadores de Morena

Monreal Ávila iniciará su recorrido el lunes en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y a lo largo de la próxima semana visitará el Edomex, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí.

“No tengo grupos muy identificados o personalidades políticas en los estados, liderazgos. Más bien es la gente la que nos está respaldando y ayudando, en general el pueblo, y yo espero que logremos convencer, pero lo vamos a hacer con mucha seriedad mucho cuidado. Voy a hacer un esfuerzo por recorrer el mayor número de lugares en donde podamos realizar asambleas informativas y hablar sobre los logros de la Cuarta Transformación”, dijo.

Gerardo Fernández Noroña llegó con la dirigencia nacional del PT. Fotos: Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

VOY A CONTRACORRIENTE, PERO AQUÍ ESTAMOS, AFIRMA NOROÑA. Gerardo Fernández Noroña hizo oficial su registro como aspirante al proceso de selección de candidato presidencial de la coalición que encabeza Morena.

Acompañado por el dirigente nacional del PT, partido al que pertenece, agradeció las muestras de apoyo de cientos de simpatizantes que lo esperaron a las afueras del hotel en donde se llevó a cabo el inicio del proceso, así como a los liderazgos que confiaron en él.

El diputado con licencia expresó su respeto y consideración hacia sus adversarios en la justa interna de Morena, e informó que no dio ninguna propuesta de casas encuestadoras, pero aclaró que respetará los resultados.

“Y si para alguien ha sido difícil estar aquí, ese soy yo, a contracorriente. Todos los obstáculos los hemos tenido que superar, siempre con dificultades desde la posición política más modesta, porque no se compara con las plataformas que mis compañeros han tenido para buscar la coordinación general de la defensa de la 4T, pero aquí estamos muy agradecidos”, expresó.

Previo a su llegada lo esperaron unos 500 simpatizantes, principalmente de Iztapalapa y estados como Veracruz, quienes al grito de “Noroña es pueblo”, ratificaron su apoyo al petista; incluso, en las afueras del hotel Courtyard ya se vendían estampas, peluches y gorras con el nombre de Noroña.

Si para alguien ha sido difícil estar aquí, ese soy yo, a contracorriente. Todos los obstáculos los hemos tenido que superar, siempre con dificultades desde la posición política más modesta

Gerardo Fernández Noroña

Exdiputado del PT

Reprochó entre risas, la declaración del dirigente de Morena, Mario Delgado, quien dijo que es hermano del PT, pero aclaró: “Morena es el hermano rico y el PT está descobijado en eso”.

Puntualizó que si bien está en la lucha, es por una gran parte de la población que lo ha apoyado en demasía, lo que es un timbre de orgullo que lo compromete a no fallar: “De ese tamaño estamos combatiendo y debo decirles que vamos a ganar”.

Su gira comienza el lunes en Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; la mayor parte de sus recorridos será por tierra.

“Aspiramos a recorrer todos los estados de entrada. Este recorrido lo dedico a mi abuela materna que la llevo en el corazón, ya que era un indígena náhuatl que hizo un esfuerzo enorme para que fuera a la universidad”, añadió.

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la última en registrarse. Fotos: Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

”ES TIEMPO DE LAS MUJERES”, DICE SHEINBAUM. Al registrarse para participar el proceso interno de Morena, Claudia Sheinbaum aseguró que está “presta pa’ la encuesta” y reiteró que este es tiempo de las mujeres.

Ante medios de comunicación y militantes morenistas, Sheinbaum firmó la solicitud y, con una sonrisa, posó para los medios de comunicación, acompañada de Mario Delgado y Citlalli Hernández, miembros de la dirigencia nacional.

Tras formalizar el trámite expresó su confianza en que habrá unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación y dijo que en los próximos días se dedicará a escuchar “los sentimientos de la nación”.

“Estoy muy contenta, muy entusiasmada, feliz de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar. Estoy convencida de que va a haber un proceso de unidad, que todos estamos a la altura de las circunstancias y de lo que nos demanda el pueblo de México, pero les puedo decir que estoy presta pa’ la encuesta, que estoy lista para el encuentro con el pueblo de México, para recoger los sentimientos de la nación, que queremos la continuidad de la Cuarta Transformación, que llamo yo con sello propio”, expresó.

Estoy convencida de que va a haber un proceso de unidad, que todos estamos a la altura de las circunstancias y de lo que nos demanda el pueblo. Les puedo decir que estoy presta pa’ la encuesta

Claudia Sheinbaum

Exjefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum mencionó que en los próximos días iniciará sus recorridos por todo el país, pero particularmente buscará reunirse con los diferentes sectores para conocer cómo imaginan la continuidad de la transformación del país.

“Vamos a tener asambleas informativas en todo el país, también vamos a reunirnos en encuentros ciudadanos con distintos sectores, con científicos, con artistas, con empresarios, académicos, cafetaleros, campesinos, agricultores, ganaderos, maestros. Vamos a iniciar este recorrido visitando territorios, pero también escuchando, cómo se imagina el pueblo de México la continuidad de la transformación”, declaró.

Sheinbaum agradeció la invitación para este proceso interno y recordó que el objetivo es prolongar el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.