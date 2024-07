Pensión Bienestar 2024 | Estos adultos mayores recibirán 6,000 pesos este fin de semana

Desde el pasado 30 de junio, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer a través de los canales oficiales de comunicación tanto suyos como de la dependencia del Bienestar, el calendario de depósitos para que los adultos mayores reciban su apoyo económico de 6,000 pesos, correspondiente al bimestre julio-agosto.

La misma dependencia anunció que este sábado habrá dispersiones para los adultos mayores, por lo que si pensabas que el Banco del Bienestar, en sus distintas sucursales, no abriría, estás equivocado. ¿Quiénes son los que reciben su Pensión Bienestar de 6,000 pesos este sábado? Aquí te compartimos la información.

¿Cuáles adultos mayores recibirán 6,000 pesos este fin de semana?

Este sábado los adultos mayores que recibirán 6,000 pesos de la Pensión Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto, son aquellos cuyo primer apellido comience con la letra G. También para ellos se hará el depósito no sólo este sábado 6 de julio, sino también el próximo lunes 8 de julio.

Recuerda que los domingos no se hacen depósitos de la Pensión Bienestar, por lo que no habrá servicio en las ventanillas de los Bancos del Bienestar, no así en los cajeros automáticos, de donde sí puedes disponer de tu dinero, en caso de que ya te hayan depositado tu monto correspondiente.

¿Cuáles son los horarios del Banco del Bienestar?

Recuerda que los cajeros del Banco del Bienestar, sólo te permiten retirar 5,500 pesos en un día, por lo que, en caso de que quieras retirar el monto total de tu Pensión Bienestar, es decir, los 6,000 pesos del bimestre julio-agosto, entonces tendrás que acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar.

Los horarios en los que dan atención en ventanilla es de lunes a viernes de 09:00 a 16:30 horas, sin embargo, ahora que se están haciendo dispersiones en sábado, se tendrá el mismo horario de servicio.

En caso de que quieras retirar tu dinero del cajero del Banco del Bienestar, lo podrás hacer a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, porque abren los 365 días del año, las 24 horas del día. Por tu seguridad, trata de acudir en horas en los que haya gente, que no lo hagas a altas horas de la noche. Si puedes ir acompañado, es mejor.

