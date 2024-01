Pensión Bienestar 2024: Estos adultos mayores recibirán 12 mil pesos este 29 de enero

A raíz de las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio, se harán modificaciones a las dispersiones de la Pensión Bienestar de este 2024. En la conferencia matutina de este jueves 25 de enero, se informó que se adelantarán los pagos correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo junio, por lo que los y las beneficiarias recibirán 12 mil pesos en los próximos días.

El calendario revelado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indica cuándo es que se recibirán estos pagos adelantados de la Pensión Bienestar, por lo que a continuación te informamos quiénes serán las y los encargados de recibir 12 mil pesos este 29 de enero.

¿Quiénes recibirán la Pensión Bienestar de 12 mil pesos este 29 de enero?

De acuerdo a lo informado por la Secretaría del Bienestar este día tanto en Palacio Nacional como en los canales de comunicación oficiales, aquellos y aquellas beneficiarias que recibirán el pago adelantado de 12 mil pesos este 29 de enero, correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, son aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A.

Este depósito de 12 mil pesos se realizará directamente a tu Tarjeta del Bienestar. Es importante indicarte que aunque no dispongas del depósito el mismo día que te lo realizan a tu plástico, es necesario que consultes tu saldo para saber si te fue o no depositado tu Pensión Bienestar. De no ser así, puedes comunicarte al Banco del Bienestar al número 800 900 2000, para que te aclaren tus dudas.

Pensión para el Bienestar. Especial

¿Cuándo será el siguiente depósito de la Pensión Bienestar?

El siguiente depósito de la Pensión Bienestar se realizará hasta el mes de julio, en el pago correspondiente al bimestre julio-agosto y ya será de nueva cuenta de 6 mil pesos. Recuerda que deberás administrar esos 12 mil pesos que se te entreguen por adelantado, pues serán cinco meses los que no se te depositará la Pensión Bienestar en tu tarjeta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.