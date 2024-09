¿Es cierto que darán bono de 3,000 pesos de la Pensión Bienestar por fin de sexenio?

Quedan poco menos de dos semanas para que Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente de México, para dar paso a la primera mujer en ese cargo en la historia de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Alrededor de este suceso, hay muchas preguntas relacionadas, sobre todo, con programas sociales.

En las últimas semanas ha circulado información en redes sociales, en donde se habla de un bono económico para los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar. El bono es, supuestamente, por 3,000 pesos y se depositaría el 30 de septiembre con motivo del fin de sexenio de AMLO.

Esta versión está circulando con fuerza, por lo que es necesario aclararle a los beneficiarios si este bono por fin de sexenio en la Pensión Bienestar, existe.

¿Es cierto que habrá un bono de 3,000 pesos en la Pensión Bienestar por fin de sexenio?

No. Este presunto bono de 3,000 pesos a manera de agradecimiento por el sexenio es falso. La Secretaría del Bienestar no ha mencionado esta posibilidad en sus canales de comunicación oficiales y el presidente tampoco ha hecho alusión a este pago extra en la Pensión Bienestar.

Es importante que los beneficiarios sepan que en estos últimos días, circulan versiones no sólo de diversos bonos, sino también del cambio de tarjeta para recibir la Pensión Bienestar, ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum, por lo que la titular del Bienestar, Ariadna Reyes Montiel, aclaró que la tarjeta seguirá siendo la misma. Entonces, sin bono y sin cambio de tarjeta, para que no te dejes engañar.

Hace unos días te presentamos en La Razón, testimonios de vecinos en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, quienes aseguraron que se presentaron a su domicilio delincuentes que se hacían pasar por personal del Bienestar para solicitarles su Tarjeta del Bienestar, su NIP y una identificación oficial vigente, para estafarlos y quitarles el monto de sus tarjetas.

El argumento que dan es que con el cambio de gobierno, también habrá cambio en las tarjetas, algo que ya desmintió la Secretaría del Bienestar.

Pensión Bienestar Foto: La Razón

¿Se necesitan registrar otra vez para recibir la Pensión Bienestar?

No. No es necesario que se registren de nueva cuenta a la Pensión Bienestar con la llegada al gobierno de Claudia Sheinbaum. Seguirán recibiendo su Pensión Bienestar cada dos meses, por 6,000 pesos, por lo que es importante verificar la información y no caer en fake news.

