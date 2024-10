Pensión Bienestar: ¿Quiénes dejarían de recibir los 6,000 pesos en noviembre?

Será el mes de noviembre cuando se dé el primer pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese pago corresponde al último bimestre del 2024, noviembre-diciembre, aunque no todos los beneficiarios podrían recibirlo.

Este día en La Razón, te compartimos cuál es la situación que podría poner en riesgo tu Pensión Bienestar, cuyo monto es de 6,000 pesos y que, hasta el momento, todavía no se sabe si aumentará para el 2025, luego de la llegada de Sheinbaum como presidenta de la República Mexicana.

¿Quiénes dejarían de recibir los 6,000 pesos de la Pensión Bienestar en noviembre?

Este programa social que entrega 6,000 pesos mensuales, necesita diversos requisitos para que te la puedan otorgar, entre ellos, el que tengas 65 años de edad, para comenzar a recibirla.

Aquellos adultos mayores que no cumplan con el requisito de comprobar la supervivencia en tiempo y forma, podrían correr el riesgo de no recibir más la Pensión Bienestar. Para que puedas realizar este trámite, deberás presentarte en los módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar.

En caso de que no puedas trasladarte, ya sea por cuestiones de salud o de movilidad, podrán realizarte el proceso de comprobación de supervivencia en tu domicilio, sólo presentando la identificación oficial vigente y comprobando, además, los datos personales.

¿Cómo sé si yo tengo que hacer la comprobación de supervivencia?

Si no sabes si te toca realizar este trámite de comprobación de supervivencia de la Pensión Bienestar, puedes llamar al número 800 639 4264 o escribir al correo electrónico demandasocial@bienestar.gob.mx.

Este trámite se tendría que realizar cada seis meses, así que si no lo has realizado, es preciso que te comuniques para saber si es necesario que lo hagas o todavía no te corresponde realizarlo.

