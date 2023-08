Pensión del Bienestar: Estas son las fechas para cobrar el pago de septiembre

¿Qué pasa si alguien me contacta del #BancoDelBienestar para ofrecerme un crédito?



❌ No proporciones datos personales.



❌ No realices transferencias bancarias ni depósitos si te solicitan dinero.



❌No abras enlaces o ligas ni compartas con tus contactos, pueden ser… pic.twitter.com/l4B42S6cjt