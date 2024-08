¿Noviembre de pago triple para adultos mayores en México? Esto sabemos

El último cuatrimestre del año ya comenzó. Dicen que pasado agosto, el año prácticamente "ya se nos va" por lo que muchos adultos y adultas mayores con pensiones en la Secretaría del Bienestar, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y también en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esperan los últimos meses del año, porque en muchas ocasiones hay pagos dobles o triples.

En esta ocasión te hablaremos un poco sobre el pago triple que recibirán algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE para noviembre, para que lo tomes en cuenta y vayas administrando el dinero que recibirás para usarlo en las fiestas decembrinas y también para guardar y no quedarte sin dinero para la llamada "cuesta de enero".

¿Quiénes son los adultos mayores que recibirán pago triple en noviembre?

Los adultos mayores que recibirán pago triple en el mes de noviembre serán aquellos que son beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, pero que también son beneficiarios de la Pensión Bienestar. En noviembre, los pensionados del IMSS y del ISSSTE reciben la primera parte de su aguinaldo, aunque las fechas de depósito varíen por instituto.

Ese es un primer pago. El segundo pago, es aquel que reciben de manera convencional de manera mensual y el tercer pago es el de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Hay quienes no recibirán el apoyo triple por una razón: aunque sean pensionados del IMSS o del ISSSTE, si no tienen 65 años cumplidos y no están registrados a la Pensión Bienestar, sólo recibirán su primera parte del aguinaldo y su pago mensual correspondiente a noviembre.

¿Habrá pago triple para adultos mayores en noviembre? Cuartoscuro / La Razón.

¿Cuándo se deposita este apoyo?

Recuerda que ambas pensiones, tanto la del IMSS como la del ISSSTE, tienen diversos días para depositarse, por lo que llegado el momento, ambos institutos darán a conocer las fechas en sus respectivos canales de comunicación oficiales.

Por otro lado, en cuanto a la Pensión Bienestar, es necesario que estés al pendiente de lo que se publique tanto en la cuenta de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, como de la propia institución, que da a conocer días antes el calendario de depósitos del que será el último pago de este 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.