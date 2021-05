Perfilan simplificar estructura del INE y acotar a consejeros

El Gobierno federal, legisladores y la dirigencia de Morena comenzaron a discutir los temas de una Reforma Electoral que evite gastos excesivos en los comicios y acote a los consejeros electorales “para que cumplan exclusivamente su función y reduzcan su presencia en medios y redes sociales”, adelantaron legisladores de ese partido a La Razón.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE estimó que estas modificaciones se plantearán al concluir el proceso electoral, pero se enfocarán en dos ejes fundamentalmente para depurar de manera interna y externa a los organismos electorales.

Representante de Morena ante el INE

Luego de los comicios federales del 6 de junio, la 4T tendrá menos de tres meses para discutir estos cambios constitucionales aún con su mayoría en San Lázaro, por lo que Gutiérrez Luna no descartó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario, el cual puede llevarse a cabo entre los meses de julio y agosto.

“Además, la presidencia del INE, no puede ser tan larga (nueve años), debe ser rotativa entre los integrantes. Yo creo que hay que simplificar algunos procesos, y no hay que descartar la posibilidad de discutirlo en un periodo extraordinario”, dijo Gutiérrez Luna.

En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena coincidió en que “será inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en la materia”.

Coordinador de los senadores de Morena

Monreal Ávila añadió en redes sociales que se deberá modernizar y abaratar los comicios, pues recordó que “en este proceso electoral se van a erogar más de 40 mil millones de pesos. Se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado”.

Por separado, el senador Martí Batres consideró que la reforma debe incluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda atraer casos importantes, como la disminución de las prerrogativas de partidos políticos e impedir que los consejeros puedan intervenir a favor de una opción política.

Batres Guadarrama no descartó que el Presidente pudiera presentar la iniciativa como preferente al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

Senador de Morena

En el mismo sentido, Pablo Gómez, diputado de Morena, coincidió en que las reformas electorales deben plantear un cambio en la simplificación administrativa del INE.

“Yo creo que estas modificaciones de tipo formal, hay que hacerlas, pero no son las principales, el INE es el Instituto más grande del mundo, porque tiene 333 oficinas en todo el país, y ninguna entidad, ninguna empresa tiene tal amplitud”, destacó. Además, estimó que muchas tareas pueden reconfigurarse con una reforma administrativa.

Diputado de Morena

“El INE se le pasa el registro de electores, porque antes lo que se planteaba es que el gobierno no lo controlara, pero ese ya no es problema; el registro de electores y el registro ciudadano debe ser el mismo, no debe haber dos. Ya no vivimos en los tiempos en los que el PRI se inventaba la lista de electores y luego el número de votos que obtenía, la realidad ha cambiado, y estamos gastando dinero doble”, concluyó Gómez Álvarez.

Desde abril pasado, el Presidente reiteró la necesidad de promover una Reforma Electoral, al asegurar que no confía en el INE y que es necesario que no haya “simulación ni injerencia de grupos de intereses creados del poder político y económico” al interor de ese organismo.