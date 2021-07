Periodismo en México está en decadencia, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el periodismo en México está en decadencia al emprender una campaña en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación "porque ya no se permite el influyentismo, la corrupción y los contratos jugosos a grupos de intereses".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO destacó que el monitoreo de medios donde hay más notas negativas en contra del Gobierno que positivas, demuestran la "lanzada" de ataques porque "se acabó el chayote" y los jugosos contratos.

"Ésto es lo que explica el por qué la decadencia del periodismo en México, el que no haya el mínimo equilibrio, el que estén todos, con honrosas excepciones, atacándonos, lo que no hicieron en los pasados gobiernos que se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos AMLO

"¿Cuál es el fondo, por qué esta actitud?, porque estamos llevando a cabo una transformación, ya no se permite el influyentismo, no se permite la corrupción, porque ya no se entregan contratos jugosos a grupos de intereses creados", aseveró AMLO.

Advirtió que aún con esa actitud "completamente inmoral" de los medios de comunicación, "que en vez de informar manipulan y pretenden incidir en la gente con información tóxica", de todas maneras se continuará respetando la libertad de expresión y libre manifestación de las ideas.

"Nadie va a ser perseguido, nadie va a ser sancionado, censurado, por ejercer el periodismo, sólo nos reservamos el derecho a la réplica, el que estemos informando al pueblo del comportamiento de los medios", afirmó AMLO.

EGC