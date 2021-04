Personal de hospitales privados se queda sin vacuna en Escuela Médico Naval

Cientos de personas del sector salud, principalmente de hospitales privados acudieron este jueves a la Escuela Médico Naval para intentar recibir la vacuna contra COVID-19, pero se agotaron las dosis disponibles.

En redes sociales circuló la noticia de que aplicarían vacunas en la Escuela Médico Naval, en la Ciudad de México. Sin embargo, las dosis se destinaron a trabajadores de la salud del IMSS e ISSSTE.

“A todo el personal del sector salud privado ya no se les va a vacunar. Por favor, se pueden retirar”, dijo en un altavoz un integrante de las Brigadas Correcaminos. “Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada que hacer aquí”, agregó.

#medicosinvacuna se difundió en la mañana que cualquier personal de salud podría vacunarse en la escuela médico naval, muchos llegaron y si era cierto los estaban vacunando con solo identificarse como tal, por supuesto que se viralizo y ahora dicen que ya no más pic.twitter.com/PU4aDJP9Du — Mauricio Lopez ramos (@mlopezramosmd) April 1, 2021

Las personas manifestaron en redes sociales que esperaron formados por más de tres horas bajo el sol para recibir el biológico. Además se formaron aglomeraciones en la entrada de la Escuela Médico Naval.

De acuerdo con la publicación, los trabajadores que no han sido protegidos recibirían la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, que en un principio se destinó exclusivamente al sector salud. Sin embargo, no hubo una convocatoria oficial por parte de las autoridades.

Médicos de hospitales privados hacen largas filas en la Escuela Médico Naval en espera de ser vacunados.



Señalan que no son considerados, mientras corren los mismos riesgos al atender COVID 19. pic.twitter.com/3hdf808XCF — Monica Garza (@monicagarzag) April 1, 2021

Previamente Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud argumentó que no se había vacunado al personal médico, de enfermería y otros del sector privado porque había errores en los censos.

Hasta el 31 de marzo faltaban, al menos, 239 mil 250 trabajadores de la salud en México en ser protegidos contra COVID-19, si se considera un total de 1.1 millones de personas como establece el Plan Nacional de Vacunación.

