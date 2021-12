Personal médico denuncia que no cuenta con protocolos ante la llegada de Ómicron

Personal médico del Sector Salud denunció que hasta el momento no cuentan con protocolos ni medidas preventivas ante la llegada de la nueva variante del COVID-19, conocida como Ómicron, cuestión que puede ponerlos en problemas porque los directivos minimizan la posibilidad de una cuarta ola de contagios y no hay más espacios para un aumento en la atención.

Jimena “N” doctora en el Hospital Siglo XXI detalló a La Razón que en el nosocomio no hay protocolos activados para la llegada de la variante Ómicron, además que los directivos les piden no preocuparse ya que la propagación de contagios no llegará al país.

“Únicamente dejaron un piso y es insuficiente, porque anteriormente había muchísimas camas, aparte de urgencias para atender los contagios. Lo que nos dicen los directivos es que aparentemente todo está bien , que la variante no viene, como en la ocasión anterior cuando se esperaron hasta el final para empezar a llenar”, detalló.

Ómicron en México: Aseguran que no hay equipo de protección para el personal de salud

La doctora Jimena "N" detalló que en el hospital no hay equipo de protección para el personal , ya que dejaron de proporcionar cubrebocas y ese gasto lo tuvieron que normalizar ellos, aparte que el personal para una emergencia mayor por contagios tampoco es suficiente.

“Anteriormente eran nueve pisos para atención por COVID-19 con 230 camas, y ahora es sólo uno con 30 camas. En caso de que nuevamente aumenten los contagios no estamos preparados, por ello prevemos que haya una saturación del servicio y un panorama de turnos triples, ya que la gente no se cuida y resguarda. Esperamos que no pase nada porque no estamos preparados”, dijo.

Luisa Flores, médico del Hospital La Raza detalló a este diario que hasta el momento no hay activación de protocolos o movimiento de reconversión por la variante Ómicron, aparte de que tienen miedo porque no hay coordinación y en el nosocomio las medidas de emergencia se activan cuando ya hay un desbordamiento de casos, como en el año anterior.

“Todo sigue igual, más bien están concentrados en los refuerzos del personal médico para la vacuna, pero acá no se ha visto nada, no nos han dicho nada, no hay reconversión o algún tipo de información. Tenemos miedo porque el año pasado no hubo coordinación y por momentos estuvimos rebasados”, explicó.

Y aseveró que el personal está expuesto porque no tiene las medidas adecuadas para enfrentar el virus , ya que les siguen dando insumos de baja calidad que no los protegen del virus.

“La realidad es que los directivos esperan hasta el último momento para reconvertir, aunque queden rebasados porque hasta el momento sólo hay 30 camas para atención por COVID-19, y antes eran un 80 por ciento la atención, estamos muy atrás de cualquier emergencia”, añadió

EASZ