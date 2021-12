Pese a Ómicron, AMLO recomienda a mexicanos reunirse con familiares y amigos

A pesar de la presencia de la variante Ómicron, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los mexicanos reunirse con sus seres queridos en las fiestas de fin de año para “atemperar las tristezas”.

Durante la conferencia de prensa matutina AMLO expresó que le da mucho gusto que desde el 12 de diciembre se ve mucha gente y mucho tráfico en la Ciudad de México, particularmente en el centro, donde observa a las personas muy contentas.

Por eso dijo que a pesar de que prevalece la polémica respecto a si deben haber reuniones decembrinas en medio de la llegada de Ómicron a México, él considera que estas no deben cancelarse.

“Deseo que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto, deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aún cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, es muy importante vernos, es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos”, expuso.

AMLO agregó: “es una fecha especial, estar el fin de año, fundamentalmente, porque es cuando nos reunimos y hay que tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras vivían nuestros padres, ellos eran los que nos convocaban a todos siempre, pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar, no la familia, pero sí ese tipo de encuentros, ya no se realizan igual, pero hay que procurar (reunirnos) con los familiares, con los amigos y hay que estar juntos”.

EASZ