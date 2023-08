Pese a presiones, Movimiento Ciudadano no hará alianzas para 2024, afirma Dante Delgado

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ratificó que a pesar de las presiones externas y de los costos que tendrá que pagar, para los comicios presidenciales de 2024 contenderán sin alianzas .

A través de una carta abierta, puntualizó que la elección del año próximo va a poner a prueba a todos y aseguró que el partido naranja no va a traicionar al pueblo y mantendrá su postura de ir por su cuenta.

“No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, argumentó.

No ayudaremos al PRIAN a regresar

En el documento, el senador veracruzano expuso que a pesar de los “ataques del PRIAN y los juegos perversos del presidente”, tienen 10 razones que respaldan su posicionamiento en contra de las alianzas.

Subrayó que Movimiento Ciudadano no va a unirse a los partidos que causaron la tragedia del país, en referencia al PRI y el PAN , que, apuntó, en los últimos años perdieron 23 gubernaturas.

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar.

Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano

“Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan. No se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son, para los mexicanos, sinónimo de corrupción. Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años”, indicó.

Tampoco, “hacerle el juego a Morena”

El líder nacional emecista aseguró que las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que se unan a las alianzas de la vieja política, pero tampoco están de acuerdo en sumarse a una alianza para “hacerle el juego a Morena y al presidente”.

“Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda”, remarcó.

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos.

Delgado insistió en que a pesar de que tendrán que pagar los costos por participar en los comicios presidenciales de manera independiente, en Movimiento Ciudadano están dispuestos a cambiar la historia.

“Apostar por el futuro nos ha expuesto a presiones externas, sé que habrá costos que tendremos que pagar, no me asusta. He pagado hasta con mi libertad la decisión de enfrentar al régimen. Estoy convencido de que es momento de dar una alternativa a millones de mexicanos que hoy se sienten olvidados y traicionados por la vieja política, construir un proyecto de futuro en lugar de tomar el camino fácil y de la complacencia. El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla”, remarcó.

