Pide juicio político contra titular de Segob

La diputada del PAN María Elena Pérez-Jaén advirtió que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, es susceptible de un juicio político en su contra por haber sugerido a senadores que no nombraran a los comisionados faltantes al pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual se encuentra pausado por falta de quorum.

En conferencia dijo que la reunión a puerta cerrada que sostuvo el funcionario con la bancada de Morena en la Cámara alta “corrobora nuevamente el intento autoritario del Presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionalmente autónomos, en su afán de centralizar el poder en sus manos”.

Acusó que un juicio político contra el titular de Segob es viable por haber violentado con esta acción la división de poderes, pues recordó que éste es procedente cuando los servidores públicos incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicios de los intereses públicos o de su buen despacho, como lo es el derecho de acceso a la información.

“El hecho de que no se integre el pleno del Inai impide no sólo la eficacia en el ejercicio de los derechos humanos, sino implica implícita y tácitamente un trastorno al funcionamiento de una de las instituciones del Estado como lo es el Inai… No se trata de una omisión simple, sino de una actuación ideada y con plena convicción e intención de no designar a los comisionados”, destacó.

Responsabilizó al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, de ser el primero en manchar el proceso al querer imponer a un colaborador cercano como comisionado, pues esto le dio argumentos al Presidente para objetar los nombramientos.

“Le hago un llamado también al senador Ricardo Monreal, porque él juega dos caras. Él mismo propició el juicio, por lo que se sabe, de la otra comisionada. Ya sabemos cómo es el Senado, Ricardo Monreal, pero ahora el peor es el secretario de Gobernación”, dijo.