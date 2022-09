Pide PAN en Congreso de la CDMX evitar invitar a dictadores de AL a fiestas patrias

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a no invitar dictadores a las festividades patrias de este mes , en particular al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien no es bienvenido.

Ayer, Evo Morales dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una carta de invitación extendida por el Presidente López Obrador para sumarse a las celebraciones de los días 15 y 16 de septiembre, en el marco de la conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Muchas gracias hermano del alma, @lopezobrador_ por la invitación a celebrar las fiestas patrias de México en ese país que nos salvó la vida y sirvió de refugio ante la persecución de golpistas en 2019. La integración de América Latina se sostiene en la solidaridad de sus pueblos pic.twitter.com/o89sEaru2n — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 2, 2022

El diputado Raúl Torres Guerrero llamó al Gobierno federal a no tomar decisiones sin consultar a los mexicanos sobre los festejos patrios del próximo 15 y 16 de septiembre, ya que, a juicio del PAN, invitar a mandatarios o ex mandatarios populistas de América Latina genera descontento colectivo y rechazo a este tipo de celebraciones.

“Mal calculada la decisión de invitar a nombre de México, al expresidente Evo Morales, no coincidimos con los criterios populistas de la Federación que contaminan nuestras fiestas patrias” Raúl Torres Guerrero, diputado del PAN en la Ciudad de México

Por ello, anticipó su rechazo como Grupo Parlamentario a la posible llegada a México en los próximos días de los presidentes de Venezuela, Colombia, Perú, Cuba y de Nicaragua, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Pedro Castillo, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente.

“Al Presidente López Obrador le gustan mucho las consultas, pues que le consulte a México si quieren que dictadores y represores de sus pueblos vengan a México a contagiar de populismo nuestros festejos, para ello, existe la independencia de naciones, que no se confunda Morena” Raúl Torres Guerrero, diputado del PAN en la Ciudad de México

El diputado del PAN sostuvo que M é xico no es afín a exaltar dictaduras , ni visiones populistas que buscan únicamente generar sumisiones sociales , al señalar que ellos sí desean que el país "se ubique a la par de otras naciones del mundo que están más desarrolladas y cuentan con lazos de diplomacia de alto nivel”.

DGM