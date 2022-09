Señala que cambiaron de parecer

AMLO: Me equivoqué al proponer ministros de la SCJN; ya no piensan en transformación AMLO afirmó que se equivocó al proponer a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que le ayudaran a reformar al Poder Judicial, pues cambiaron de parecer o ya no están pensando en el proyecto de transformación