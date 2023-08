Piden a aspirantes acciones contra delitos de género

Colectivos y expertas feministas advirtieron que exigirán a todas las aspirantes y, en su caso, candidatas a la Presidencia de la República, un verdadero compromiso de protección a las mujeres y no sólo discursos, ya que son tiempos de acciones urgentes para disminuir los delitos de género.

En entrevista con La Razón, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano y directora de Justicia Pro Persona, detalló que la sola posibilidad de que llegue una mujer a la Presidencia del país es un hecho histórico, aunque también implica un compromiso prioritario en la defensa de los derechos de las mujeres y acceso a la justicia.

Señaló que vengan o no del movimiento feminista, las compromete y es una deuda hacia todas las mujeres, y no como los presidentes que llegan con el discurso de protección de género, pero que en los hechos no se hace.

Gráfico

En lo que va de la gestión federal suman 4 mil 347 feminicidios (1 de diciembre de 2018 a junio de 2023); sin embargo, tras la pandemia han ido al alza delitos como la trata de personas, corrupción de menores, secuestros, desapariciones, homicidios culposos, entre otros.

Al momento hay 25 alertas de violencia de género en el país, en los que se han generado recomendaciones a las autoridades para prevenir cualquier tipo de delito.

Perla Acosta, fundadora del colectivo Más Sueños, dijo que es necesario fortalecer las políticas públicas y por ello es una obligación de las aspirantes comprometerse en cuidar los derechos de las mujeres, ya que al paso de los días hay más temor de salir a las calles o pasear de noche. Indicó que el hecho de que una mujer llegue a la Presidencia señala que hay otra visión de los problemas de género.

Arussi Unda, vocera de la colectiva Brujas del Mar, dijo que a pesar de que hay una gran posibilidad de que sea una mujer la que llegue a la Presidencia, debe haber un compromiso real de su parte por erradicar las violencias.