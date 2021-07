Piden expertos esperar a que se vacune a menores

Virólogos del país consideraron que el pico de contagios por la tercera ola de Covid-19, puede darse a finales de agosto, lo que puede afectar la salud de los estudiantes en el regreso a clases.

Consideraron que el regreso a las aulas debe realizarse hasta que bajen los contagios o se autorice vacunar a los menores de 18 años de edad, y no iniciar el 30 de agosto como supone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Sánchez Flores, virólogo del Consorcio Mexicano para la Vigilancia Genómica, aseguró a La Razón que el pico de contagios está previsto para fines de agosto, lo que impactará directamente en el regreso a clases, ya que la población de niños, niñas y adolescentes no está vacunada y los vuelve vulnerables.

“Cualquier población en México que no esté vacunada es una población vulnerable, independientemente de su edad. Uno de los riesgos es que el Covid-19 no sólo afecta el sistema respiratorio, sino a otros, como el nervioso con pérdida de olfato; entonces sí hay una afectación, cuando expones a los niños es normal que haya un impacto”, dijo el virólogo.

Para regresar, tenemos primero que salir del pico y de la tercera ola, después analizar los menores riesgos, porque por puras matemáticas sabes que muchos de los infectados van a ser los niños y ellos no tienen la culpa de las malas decisiones

Rodrigo Jácome, Virólogo de la UNAM

Por separado, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, aseveró que el país sigue en la fase ascendente; sin embargo, aclaró que se debe planear bien el regreso a clases presenciales, porque de no realizarlo, se infectarán los menores con riesgo hasta de morir.

“Ya tuvieron un año para hacerlo, si no lo han hecho me parece atroz. Para regresar, tenemos primero que salir del pico y de la tercera ola, después analizar los menores riesgos, porque por puras matemáticas sabes que muchos de los infectados van a ser los niños y ellos no tienen la culpa por las malas decisiones que se tomen”, apuntó.

Alejandro Macías, infectólogo de la UNAM, señaló que el aumento de los casos está llevándose a cabo de manera “muy abrupta” en prácticamente todo el territorio nacional.

Sin embargo, también dijo que “a pesar de que hay un número alto de contagios, hay atenuantes a considerar como la vacunación a poblaciones adultas, maestros y personal médico.

“Por ello se debe regresar a las escuelas de manera paulatina y parcial, ya que debe servir este siguiente semestre como prueba, pero con todos los elementos de seguridad”, aseveró el infectólogo de la UNAM.