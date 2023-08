Piden expertos materiales extra que subsanen fallas

Por considerar que la polarización política y discusiones “incendiarias” que envuelven a los nuevos libros de texto no conducen a solucionar la situación, expertos en educación sugirieron que ahora se trabaje en materiales adicionales para subsanar las fallas encontradas, sobre todo en matemáticas y lecto-escritura.

Las posturas se expusieron durante el foro “Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro”, realizado en la Cámara de Diputados, donde los académicos coincidieron en señalar que existen errores puntuales y graves que podrían comprometer el futuro de los estudiantes.

El investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Max Saldana, quien moderó el foro, dijo: “No somos opositores de ningún partido político. No es la idea de que nosotros estemos aquí haciendo propaganda a favor o en contra de nadie, estamos aquí para discutir realmente los cambios al modelo educativo porque merece una discusión profunda, porque cualquier cambio que nosotros hagamos en la educación básica va a tener repercusiones a lo largo de la vida de las personas”.

Destacó que la discusión no es sobre conservadores contra comunistas, sino una que se lleve de manera honesta sobre los errores estructurales y no “una discusión incendiaria amarga que no conduce a ningún lado”.

La investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, mencionó que todos esperan que el proyecto salga bien, porque “¿quién aquí podría desear que esto sea un fracaso rotundo? Porque eso sería pedir el fracaso de la educación pública”.

Eduardo Backhoff, de Métrica Educativa, manifestó que la falta de transparencia y la inclinación política de no estar de acuerdo con las administraciones pasadas o enaltecer al actual gobierno, desató la politización del tema.

Sobre el contenido de los libros, dijo que tienen una visión “maniqueísta muy peligrosa”, y que la autonomía docente que propone la Nueva Escuela Mexicana es una “manzana envenenada”, porque representará una suma de más retos y responsabilidades a los maestros.