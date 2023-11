Piden nueva propuesta para la Corte, pero con independientes

Luego de que Morena no alcanzó la mayoría calificada para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la oposición llamó al Presidente a enviar una nueva terna con perfiles auténticamente independientes.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, expuso que la legislación en la materia contempla que el Presidente de la República envíe una nueva terna, no los mismos perfiles.

“Yo creo que debiera ser una nueva terna, por qué, porque justo si no alcanzó ninguno de estos tres nombres la posibilidad de un acuerdo entre las mayorías, pues debería ser una nueva terna", dijo.

"Al final no sé qué vaya a ser, para ser una nueva terna tendría que cambiar algo en la terna, no puede ser la misma terna, estaríamos hablando de reenviar la terna y eso no lo dice el procedimiento”, declaró.

El panista explicó que el problema con las propuestas presidenciales no son las capacidades de las aspirantes, sino su afinidad con López Obrador, lo que afectaría el funcionamiento de la SCJN.

“El problema no tiene que ver muchas veces con las capacidades, el problema tiene que ver con las dependencias. Hoy el propio Presidente hace unas declaraciones muy reveladoras, donde dice que sí son de su movimiento, que sí son afines, que tiene razón la oposición cuando las señala de ser parciales, bueno, pues eso no puede ser una persona ni un estandarte para llevar a alguien a ocupar un cargo tan importante como ser ministro de la Suprema Corte”, declaró.

El político veracruzano justificó la ausencia de los senadores del blanquiazul en la votación, porque dijo que tenían otras actividades agendadas.

“Aquí, lamentablemente se maneja a capricho de la mayoría la agenda legislativa. Y entonces, temas que de repente cuando ellos quieren, cuando lo creen más oportuno, los meten y agarran de repente a algunos senadores, de distintos partidos, no del PAN nada más, agarran de viaje, saliendo, en comisiones como fue el caso.

“Lo importante es que están los votos suficientes, afortunadamente, para rechazar esto que era un asalto a la Corte, una intromisión desde el Ejecutivo al Poder Judicial”, indicó.