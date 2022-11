Plagio aumenta 34% en octubre de este año

El delito de secuestro aumentó 34 por ciento en octubre de este año, al pasar de 64 en septiembre a 86 delitos en este mes, informó la organización Alto al Secuestro.

En el más reciente reporte señaló que el número de víctimas también subió, respecto al mes pasado 51.7 por ciento, pasando de 87 a 132; sin embargo, el número de detenidos también, 54.4 por ciento.

En lo que va de la actual administración federal se tiene un registro de que al día se cometen cuatro delitos, lo que significa cinco mil 066 plagios en total, seis mil 649 víctimas y cinco mil 699 detenidos; además, señaló que de las 132 personas afectadas de secuestro en octubre 2022, las autoridades contabilizan sólo 61, con un subregistro de 53.7 por ciento.

Gráfico

Los estados con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos que en conjunto representan 50.2 por ciento de los delitos cometidos en el país. En este mes las entidades que no registraron secuestros son Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

Respecto al caso de Brenda Quevedo —acusada por el caso Hugo Alberto Wallace Miranda— y una posible amnistía por parte del Gobierno, la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, explicó a La Razón que “no está en la cancha” de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, sino del Poder Judicial ya que la imputada está sujeta a un proceso, por ello es ese poder el que debe dar el resultado final.

“Por eso hay división de poderes, me extraña que la secretaria Rosa Icela hubiera comentado en la mañanera lo de Brenda, y que ella está por delincuencia organizada. Lo que están haciendo es para delitos no graves y en el caso de Brenda es por secuestro agravado y por delincuencia organizada, entonces Brenda no puede participar en ninguna especie de preliberación”, aseveró.

La también activista aclaró que Brenda Quevedo nunca fue torturada ya que en dos protocolos de Estambul salió negativo, por ello, criticó que el Gobierno “defienda a delincuentes y no a víctimas”.