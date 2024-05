El mismo plan: Fortalecer a la CFE, responde AMLO a compañías privadas por apagones

Luego de que compañías privadas solicitaron al Gobierno Federal abrirse a la participación de dicho sector para la generación de energía ante los apagones que afectaron al país la semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió que el plan es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO insistió en que el objetivo es lograr que esta paraestatal genere el 60 por ciento de la energía del país, lo que confía que ocurrirá en poco tiempo por la compra de 11 plantas de Iberdrola.

AMLO criticó que antes de su gobierno, el sector privado se encargaba del 62 por ciento de la producción energética en México y aseveró que el plan de “los conservadores” era acabar con la Comisión.

“El plan que tenían los conservadores privatizadores era acabar con la CFE, destruirla. Sí se hubiese continuado así, si no hubiésemos llegado nosotros, que pensamos que es fundamental fortalecer la CFE porque es una empresa pública, porque pensamos distinto, ellos quieren dejarlo todo al mercado y nosotros sostenemos que es importante mantener las empresas públicas porque no tiene fines de lucro”, declaró AMLO.

Ante las críticas por los apagones, AMLO dijo que estos sólo ocurrieron el martes, miércoles y jueves ante la demanda de electricidad para sobrellevar la ola de calor que también azota el país.

AMLO aseguró que los incidentes registrados el fin de semana en la capital se debieron a la caída de árboles por los fuertes vientos registrados y no por problemas en el suministro energético.

"Sí, estamos organizados para que no se afecte todo el sistema Afortunadamente la CFE controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó, eso nos ayuda mucho a que si falta energía eléctrica en un estado pueda transmitirse de otro estado, o planta…Hubo aquí en la ciudad, vientos el sábado y se cayeron transformadores y se debió a eso, no a falta de energía”, recalcó.

