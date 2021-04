Escuelas privadas deben tener validez ante SEP para vacunar a sus maestros: Ssa

La Secretaría de Salud (SSa) informó que se tienen contemplados poco más de tres millones de trabajadores de la educación y maestros, para comenzar el proceso de vacunación contra COVID-19 del lunes 20 de abril al viernes 28 de mayo.

En conferencia, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que existen sobreposiciones en el mismo sistema educativo, ya que es común que un maestro trabaje en dos turnos diferentes, por lo que cada registro es una plaza y muchos de ellos tienen dos plazas.

“Es posible que de estos tres millones no se necesiten tantas, pues es posible que no se presenten a las plazas porque ya fueron vacunadas, además de que 10 por ciento ya fue vacunado por tener más de 60 años. También otras no se querrán vacunar”, destacó.

¿Qué pasa con los maestros de escuelas privadas?

En torno a las escuelas privadas, explicó que las que no tengan validez de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no serán vacunadas, aunque aclaró que los maestros o trabajadores deberán esperar su turno conforme a su edad.

¿Cómo será la vacunación para maestros?

Del lunes 20 de abril al 27 de abril, las entidades a vacunar son Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas.

​Del 28 de abril al 4 de mayo, le corresponde a Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes.

​Del miércoles 5 al 1 de mayo, se vacunarán a los trabajadores de los estados de Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero.

Mientras que del 12 al 18 de mayo le corresponde a Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala.

​A partir del viernes 19 y hasta el 28 de mayo, a Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California y Chihuahua.

