Denuncia Mier a morenistas en FGR y desata pleito interno

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, abrió ‘fuego amigo’ contra algunos de sus compañeros de partido y, a la vez, dio pie a un pleito interno en el que incluso se vio implicado el dirigente nacional, Mario Delgado.

Ayer, Mier Velazco presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y contra el senador Alejandro Armenta, por varios delitos.

La denuncia está relacionada con una publicación de prensa en mayo pasado, en la cual se vinculó al legislador con presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos junto a José Arturo Rueda, dueño del medio poblano Diario Cambio, quien fue detenido por extorsión en dicho mes.

En la publicación se revelaron informes de la UIF, los cuales estaban firmados por Nieto Castillo, y de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Días después, el 27 de mayo, la UIF, ahora a cargo de Pablo Gómez, expresó un extrañamiento al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, debido a que la información revelada contenía datos obtenidos por la propia UIF y que fueron remitidos a la Fiscalía local, que “tiene la obligación legal de resguardarla bajo estricta reserva”.

Ignacio Mier compartió ayer en redes sociales que la denuncia que él presentó ante la FGR fue por la probable comisión de delitos como revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos, previstos en el Código Penal Federal.

Puntualizó que la denuncia también fue interpuesta en contra de Higuera Bernal, así como del senador morenista Alejandro Armenta, a quien el diputado acusó, semanas atrás, de haber formado parte de los hechos para hacer un “uso faccioso de las instituciones” para perjudicarlo con motivo de la renovación de la gubernatura de Puebla en 2024, sobre la que Ignacio Mier ha insistido en que, por ahora, no la buscará.

El diputado consideró que los hechos también tuvieron el propósito de perjudicar sistemáticamente a Morena “y a personas que le son contrarias a sus intereses económicos”.

“Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República (que) realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas, como lo hicieron en mi contra y que motivó a que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera un enérgico extrañamiento a la Fiscalía General del Estado de Puebla por falsear información”, dijo.

En respuesta, el senador morenista por Puebla Alejandro Armenta consideró la decisión de Mier Velazco como “ataques que dividen y no abonan a la unidad” del partido.

“De mi parte, siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas; niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar”, escribió en sus redes sociales.

También respondió el gobernador poblano, Miguel Barbosa, quien se deslindó de las acusaciones, al afirmar que él no ha tenido en sus manos alguna información y que “ni me dedico a filtrar”; además, arremetió contra Mier Velazco, al decir que “él no es de Morena, él es priista; él siempre fue el segundón de Enrique Doger”.

“Está bien que lo haya dicho y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos, vamos a ver responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas…que las aclare, lo vuelvo a exhortar a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y están revelándose todos los días, que las aclare, solo eso”, señaló.

Asimismo, lo “exhortó” a que aclare su situación frente a “diferentes hechos que están revelándose diariamente, pues sugirió que las investigaciones podrían llevar a deslindar responsabilidades en hechos que “sí son constitutivos de delitos”, como la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco, municipio que es gobernado por Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado.

Más tarde intervino el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien pidió al gobernador y al diputado, en conferencia, que resuelvan sus diferencias ante las autoridades correspondientes, que no dañen a su partido y que “se investigue lo que se tenga que investigar”, pues afirmó que en ningún caso debe haber abuso de poder ni privilegios para nadie.

“No queremos que ningún tipo de confrontación contamine este proceso —interno de renovación de la dirigencia en el estado—, entonces pues allá que diriman sus diferencias en las instancias y que haya justicia”, dijo el morenista, a lo que Miguel Barbosa respondió en redes sociales: “Como siempre de imparcial y veraz @mario_delgado. Infórmese”.