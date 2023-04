Polemizan por INM: ven protagonismo de Solalinde; éste dice: “Garduño se va”.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el sacerdote y activista Alejandro Solalinde sólo busca protagonismo con su propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Migración (INM), una vez que sucedieron los hechos que derivaron en la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, y señalaron que puede tratarse de una cortina de humo para evadir la responsabilidad que tiene el órgano.

En entrevista con La Razón, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, consideró que el sacerdote sólo busca protagonismo, pues busca politizar aún más el tema de la existencia del INM.

“Es irrelevante la propuesta de Solalinde, ya que es sólo una cortina de humo, pues Migración no puede desaparecer de la noche a la mañana, aunque sí puede tener cambios sustanciales. Se debe humanizar a los integrantes y agentes, así como directivos, y no creo que con Solalinde haya una solución, sino más bien entraremos en una etapa de politización”, dijo.

Expuso que si bien el sacerdote es un ministro de culto que ha estado inmerso durante mucho tiempo en el tema migratorio, no se debe mezclar la Iglesia con temas políticos.

Con García Villagrán coincidió el presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Mauro Pérez Bravo, quien dijo a La Razón que espera también que la propuesta del sacerdote Solalinde para cambiar al INM no sea sólo una cortina de humo, ya que de inicio se busca proteger al Gobierno federal de su responsabilidad por el incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez.

“Ojalá de verdad que no sea una cortina de humo y que le vaya bien a la propuesta del padre, pero no queremos que esto sirva para pulir la imagen del Gobierno federal, y lo decimos porque fue el mismo Solalinde el que dijo que esa iniciativa era para cuidar al Presidente, pues esa propuesta no se derivó de los sucesos en Ciudad Juárez, sino de algo que ya estaban preparando”, sostuvo el también académico.

Explicó que no desean enfocarse demasiado en el discurso de Solalinde, ya que consideran que se pierde el tema de Ciudad Juárez, que son las víctimas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos, así como la responsabilidad del Gobierno federal en el siniestro que cobró la vida de 40 personas y heridas a 27.

“Que asuma el Estado su responsabilidad, porque a más de una semana no hay responsables directos de la tragedia ocurrida en el centro de retención de Ciudad Juárez. Se sigue criminalizando a los migrantes y se enfoca todo el aparato del Estado para castigar a la persona que comenzó el incendio”, demandó.

Agregó que el tema se ha ido olvidando al paso de los días y ahora se enfoca todo en la propuesta de Alejandro Solalinde, pues ya no se menciona el tema de las personas fallecidas o los sobrevivientes, porque todo dio un giro hacia la nueva iniciativa.

“Eso va a tardar muchísimo, no es algo que se haga de la noche a la mañana. No entendemos bien lo que desea el sacerdote ni cómo va a operar, ya que se requieren reformas constitucionales y legislativas. Todo un movimiento que va a tardar mucho, pero es confusa su propuesta”, agregó.

Puso el acento en que espera que haya cambios de fondo, para “humanizar” el tema migratorio, que no haya mandos militares al frente del INM y que se otorgue mayor relevancia a las organizaciones civiles para supervisar las condiciones en que permanecen en el país las personas indocumentadas.

Pérez Bravo dijo que, desde hace mucho tiempo, junto con organizaciones de la sociedad civil, han pedido reformas al instituto; incluso, mencionó, entregaron una propuesta al comisionado Francisco Garduño para fortalecer a la institución, ante los retos en materia de migración.

Explicó que, en lo inmediato, no debe haber mandos militares al frente del INM y debe haber más acceso de las organizaciones civiles a los centros migratorios, incluyendo a los internacionales, para monitorear las condiciones en que se detiene a las personas.

También, se debe revisar el tema de las detenciones y perfiles de las personas detenidas, así como lugares y horarios, ya que en muchas ocasiones se hace por la noche, de manera excepcional.

Entre las peticiones, se encuentra también dotar de más recursos a los albergues que se encargan de contener a toda la migración, a los cuales, desde hace años, les quitaron los recursos económicos que ya tenían para atender a la gente.

En resumen, consideró que el INM requiere cambios de fondo para humanizar más el tema, pero la prioridad en este momento es saber lo acontecido en Ciudad Juárez y comenzar a cambiar la situación en los centros de retención, ya que al momento no hay justicia y sí criminalización.

Al referirse al asunto, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, denunció que no hubo un cambio real en las políticas migratorias del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino una continuidad de las que dejó Enrique Peña Nieto, a las que consideró “crueles, criminales y genocidas”, y por ello pidió la renuncia de Francisco Garduño a la titularidad del INM.

“Creemos que la reforma migratoria de la que habla López Obrador se utilizará como cortina de humo; vemos que Francisco Garduño ni siquiera ha dado la cara; entonces, no podemos creer que habrá un cambio”, declaró.

Sacerdote asegura que Garduño se va del INM

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde defendió su propuesta para que desaparezca el Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que el comisionado Francisco Garduño se va a ir y acusó que quienes lo critican no han hecho nada para solucionar la crisis migratoria que enfrenta México.

En entrevista con La Razón, negó que exista protagonismo de su parte al proponer que haya cambios de fondo, pues desde el año pasado ya tenía acercamientos con el Gobierno federal para que se llevaran a cabo, por lo que dio por hecho que el actual titular del INM, Francisco Garduño, y sus 32 delegados, se irán.

“La propuesta ya fue aceptada por el Presidente y sólo se van a revisar detalles, pero ya es un hecho que el Instituto Nacional de Migración desaparece; es un hecho que todas las personas que están como delegados se van, además de que la mayoría de su personal no estará ahí porque desaparece. Francisco Garduño se va”, afirmó.

Adelantó que será coordinador nacional honorario del nuevo organismo que se encargará de la migración en el país, una vez que se termine la operación del Instituto Nacional de Migración.

Criticó a organizaciones como Pueblo sin Fronteras, Centro de Dignificación Humana y el Consejo Ciudadano del INM, que lo han calificado de “protagonista” por presentar una iniciativa que, en la coyuntura, señalan, busca proteger al Gobierno federal de los sucesos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Pueden decir lo que quieran las organizaciones de Pueblo sin Fronteras y la otra respecto al protagonismo, pero no se puede decir nada de ellos, si han trabajado para Estados Unidos en la creación de caravanas; no han hecho nada y menos el Consejo Ciudadano de Migración, que ha trabajado de la mano con la misma dependencia”, dijo Solalinde.

Aclaró que no pertenece ni ha pertenecido a partido político alguno, pues, aunque admira al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a trabajar para él, sino con él, dijo, para la transformación de México.

Expuso que sí se requieren los cambios en el Instituto Nacional de Migración y por ello el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya aceptó su propuesta de desaparecer esa institución, aunque reconoció que falta todo el trámite legislativo y constitucional para que se lleve a cabo.

Sostuvo que los recursos económicos con el que se va a financiar la propuesta son los mismos de esa dependencia federal, lo que también, planteó, es un misterio, puesto que según él se desconoce cuánto dinero tenga.

Aceptó que el comisionado del INM, Francisco Garduño, hizo bien el trabajo de contención que le encargaron, pero aseveró que eso se debe terminar para que se mejore el trabajo.

El padre aseguró que el panorama migratorio en México es de “alerta máxima”, debido a que lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la muerte de 40 personas, “prendió las advertencias” de todos los niveles de Gobierno, por el riesgo que corren los extranjeros en su paso por el país.

“Cuando el Presidente comenzó a hablar de puertas abiertas, de inmediato comenzaron las caravanas a través de Pueblo sin Fronteras; con ello llegaron las amenazas de Estados Unidos y el alza de aranceles.

“Por ello, el INM fue sacado de su ámbito para integrarlo a Relaciones Exteriores, ya que el secretario Marcelo Ebrard es quien tiene todo ese tema, pero se privilegió el tema de contención”, dijo.

Desde octubre del 2022, Solalinde ha tenido acercamientos con el Presidente para analizar el tema de migración -de acuerdo con el sacerdote-, pero por cuestiones de agenda no se han podido llevar a cabo, por lo que la fecha de esta semana en la que se reunieron ya estaba prevista.