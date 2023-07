'Es politiquería', dice Xóchitl Gálvez sobre denuncia de Víctor Hugo Romo en su contra.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que la acusación que hizo el exjefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en su contra se trata de politiquería y conveniencia política para tratar de afectarla.

Entrevistada en Chihuahua, previo al encuentro Diálogos por la Democracia, fue cuestionada sobre las acusaciones del morenista y señaló que es evidente que “lo mandaron a denunciarme”, cuando, dijo, él sí autorizó obras con diversas obras con irregularidades por lo que lo denunció: “le decían Romo ratota”, ironizó.

“Víctor Hugo Romo se está subiendo a un tema por conveniencia, nunca me denunció siendo alcalde, no hay un solo expediente otorgado de manera indebida, yo no doy permisos, yo registro manifestaciones de obra, quien otorga los usos de suelo es el gobierno de la ciudad, quien da los estudios de impacto ambiental es el gobierno de la ciudad y las delegaciones lo único que hacemos es inscribir, otorgar la manifestación de obra y si hubiera algo indebido me lo hubiera podido observar la contraloría.

“No hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración, tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza mi administración y no encontró nada, hoy lo hace para llamar la atención, pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad, pero ahora sí que le busquen, no hay nada indebido, cinco años después (me denuncia) por conveniencia política”, indicó.

En conferencia de prensa previa, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería tener cuidado con lo que dice sobre ella, porque aunque aseguró que nunca ha tenido miedo, el mandatario sí dio a conocer datos específicos sobre su empresa, donde se encuentran sus hijos: “ahí están mis hijos y me preocupa su seguridad”, dijo.

“Si alguien te quiere hacer algo, te lo va a hacer, no creo que hubiera alguien más cuidado que Luis Donaldo Colosio, tenía al Estado Mayor Presidencial completamente a su lado. Tomaré medidas quizá bajarme de la bicicleta, para que ya estén tranquilos, porque les propuse blindar mi bicicleta, pero no me la aceptaron, pero yo no vivo en un Palacio, no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas, por eso el presidente creo que debía ser mas responsable con sus palabras, porque su veneno, su odio, su insidia puede hacer que otros voluntarios hagan algo para quedar bien con él”, declaró.

