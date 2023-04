“Polleros” intensifican asedio y ofrecen viajes de 5 mil dólares

En las últimas dos semanas, a raíz del incendio en Ciudad Juárez, los “polleros” en Chiapas han aprovechado la exasperación de los migrantes irregulares para intensificar el asedio en su contra y ofrecerles viajes, cuyo objetivo es sacarlos de Chiapas y trasladarlos a la Ciudad de México por hasta cinco mil dólares, denunció Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

En entrevista con La Razón, comentó que, desde la tragedia en Ciudad Juárez, los criminales han reforzado su negocio al ofrecer paquetes que van desde los dos mil dólares —sólo para sacar a la gente de Chiapas— hasta los cinco mil dólares en traslado hacia la Ciudad de México, lo que ha sido de interés, sobre todo para las personas de Haití.

“Lo que hemos visto es que en los últimos días los flujos de personas se han ido incrementando, pues de 300 ahora son el doble o más, lo que también es aprovechado por los ‘polleros’ que ofrecen paquetes para que los saquen de Chiapas o los trasladen a la Ciudad de México por costos de entre dos y cinco mil dólares”, sostuvo.

Detalló que los policías estatales y municipales están coludidos con los “polleros”, ya que, de no pagar, son entregados a esas autoridades, quienes, igualmente, se los dan al Instituto Nacional de Migración (INM) para que sean deportados.

“Lo que hemos visto es que la deportación es inmediata; casi al entregarlos, se los llevan a la frontera y los sacan del país, lo que es un abuso de parte de las autoridades”, agregó.

Joffrey “N”, migrante de Venezuela que se encuentra en un albergue del norte del país, dijo a este diario que en Chiapas hay varias personas que se dedican a trasladar a la gente por diversas sumas de dinero. Aprovechan que la mayoría de las personas extranjeras llega al parque central de Tapachula para ofrecer sus servicios.

“Depende de cuánto quieras avanzar y cuánto dinero traigas te hacen el jale, pero, si no tienes, es mejor que no te acerques porque son peligrosos. Yo iba a utilizar el servicio que te hacen en autobuses, pero la verdad no me alcanzó; con trabajos traía para comer y no para eso; mejor camino y me arriesgo”, confesó.

El joven indocumentado señaló que su travesía comenzó hace cuatro meses desde su entrada a Chiapas por balsas en el Río Suchiate, hasta salir por carretera, con el temor de ser detectado por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero a pesar de que ha corrido con la suerte de no ser detenido, ha pagado diversas extorsiones en el camino para que se le permita avanzar.

“A muchos les he pagado, a las mismas autoridades para que no me regresen, pero es mejor que dar dos mil dólares o más, que no tengo”, dijo.

Luis García Villagrán sostuvo que la crisis humanitaria en Chiapas persiste, debido a que hay por lo menos 18 mil migrantes varados y en espera de un documento que los regularice para salir y buscar una oportunidad de trabajo o trasladarse a la frontera norte, rumbo a Estados Unidos, pues en el municipio de Tapachula persisten “odio y falta de empatía” hacia las personas extranjeras.

Incluso, algunos migrantes han salido o escapado de los centros migratorios por la desesperación en la que viven, debido a que los trámites para su solicitud de refugio o sus formas migratorias es muy tardado. Simplemente, el 31 de marzo al menos 500 extranjeros escaparon de un centro de retención en Berriozábal, Chiapas, pues la falta de respuesta los ha hecho salir y arriesgarse, a pesar del contexto que se vive en el país.

“Las citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados están tardando dos o tres meses, lo que hace que se detenga mucho la gente en Chiapas, y la entrada para citas es muy burocrática. Yo calculo unos 18 mil migrantes de diferentes nacionalidades, por ello la situación es la misma de crisis que no para y que a nadie le interesa”, añadió García Villagrán.

El activista estimó que la migración no se va a detener, ya que a pesar de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, esto no representa temor para la gente que busca llegar a Estados Unidos, a pesar de los riesgos que puedan tener en su trayecto.

José María García, director del albergue Juventud 2000, explicó que a estas instalaciones han llegado migrantes de varias nacionalidades, en buena medida porque son perseguidos por criminales que en sus territorios se adueñan de sus casas. “Muchos no pueden regresar a sus casas porque los criminales los ahuyentan, por eso llegan a la frontera norte, para buscar mejores oportunidades de vida”, dijo.

A su albergue llegan familias completas desde la frontera sur, que intentan llegar a Estados Unidos, pero que por diversas restricciones se deben quedar en los albergues y estancias hasta que haya una oportunidad para salir.

Fiscalía entrega al INM a 27 de casi 100 plagiados

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que de los migrantes rescatados en Matehuala, San Luis Potosí, y que se estima que son aproximadamente cien, sólo tiene bajo su resguardo en instalaciones a 27 de ellos.

Refirió que el resto de los extranjeros irregulares están aún bajo disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJE). Informó que de entre los migrantes que ya tiene el INM cuatro de ellos corresponden a núcleos familiares y ocho adultos que viajaban solos.

Dentro del grupo de personas extranjeras que recibió el instituto y entre los que se encuentran los cuatro núcleos familiares, estos fueron enlazados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que los albergará en el centro de asistencia social que se designe.

“La FGJE puso a disposición de la Oficina de Representación del INM en esa entidad a 27 personas extranjeras, 23 de ellas de nacionalidad venezolana y cuatro originarias de El Salvador, localizadas el 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala, víctimas del probable delito de privación de la libertad”, dijo la institución.

Agregó: “(El INM) Queda a la espera de lo que determine la Fiscalía del Estado respecto a las otras personas extranjeras y así el instituto auxilie en cuanto a la situación migratoria se refiere”.

Se informó que se reportó que las familiares serán canalizadas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y que los adultos recibirán la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.

De igual manera se informó que las autoridades consulares de El Salvador acudieron ya a la Oficina de Representación del INM para dialogar con sus connacionales.