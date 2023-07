Médico confirma: drogan polleros a migrantes; con niños, los actos más viles

El médico Isaac Barragán, quien brinda ayuda humanitaria a migrantes en Coatzacoalcos, Veracruz, confirmó que el que los polleros dopen o mediquen a los extranjeros irregulares para que aguanten horas de largos recorridos, como reveló el Instituto Nacional de Migración (INM), no son hechos aislados, sino parte de una modalidad con la que actúan los traficantes de personas.

El especialista de la Universidad Veracruzana dijo a La Razón que en muchos casos se trata de bebés o niños, a quienes él ha visto que los llevan sedados; “cada vez es más común que lleguen dormidos”, por lo que el rescate de 206 migrantes en el sábado no fue un hecho aislado.

Ratificó que las sustancias que utilizan regularmente son el modafinilo, un neuroestimulante del sistema nervioso central que puede afectar el cerebro y el comportamiento motor —y que, en el caso de los menores, les induce un sueño profundo—, así como el clonazepam, de efectos tranquilizantes.

Supimos (cuando vimos el reporte) que podían haber muerto; 20 eran menores de edad y de ellos, 11 bebés y nueve niños más grandecitos. Fueron sedados al parecer con gotas de clonazepam

Isaac Barragán, Médico brigadista en Veracruz

“Los niños se enfrentan a los actos más viles de los polleros, quienes les administran medicamentos diversos, como el modafinilo, para que duerman en sus trayectos y no ser detectados en los retenes. Se ven muchos niños, todos los días, cuando llegan al servicio médico; normalmente vienen sedados; el modafinilo actúa de manera diferente en un niño que en un adulto; no se recomienda”, dijo.

Dijo que cuando vieron que el INM reportó el rescate de extranjeros, “supimos que posiblemente podían haber muerto; 20 eran menores de edad y de ellos, 11 bebés y nueve niños más grandecitos. Con bebés nos referimos a niños de brazos y hasta de tres años, que fueron sedados al parecer con gotas de clonazepam”.

Elizabeth Rangel Reyes, directora del albergue Decanal Guadalupano, en este municipio, coincidió con el médico en que “no hay migrantes que no vengan en situación de hacinamiento, con hambre y ahora parece moda que los niños llegan dormidos”.

Me pidieron que callara a mis hijos, porque hablaban o lloraban mucho; con el segundo pollero que nos agarró, sólo me dijo que les iba a dar una pastilla para que estuvieran tranquilos, y pues yo no sabía ni de qué

Ayde Yesenia Martínez, Migrante venezolana

Añadió que las madres de los menores refirieron que los polleros les dijeron que, de no permitir que se durmiera a los pequeños, ellas y sus hijos deberían abandonar el transporte.

“Como regularmente son madres muy jóvenes, se atemorizan y permiten este tipo de prácticas, que ponen en riesgo la vida de los menores, porque incluso les dan sustancias que son para adultos y no de uso pediátrico”, expresó.

Ayde Yesenia Martínez es originaria de Venezuela y lleva más de un mes en este albergue de Veracruz. Cuando viajó de su país con sus tres hijos, Kevin, de nueve años; Mayte Andrea, de cuatro, y Raziela María, de año y medio, no sabía lo que iba a pasar en México.

“Cuando llegué a la frontera de Guatemala, me pidieron que callara a mis hijos, porque hablaban o lloraban mucho; con el segundo pollero que nos agarró, sólo me dijo que les iba a dar una pastilla para que estuvieran tranquilos, y pues yo no sabía ni de qué”, contó a La Razón.

No hay migrantes que no vengan en situación de hacinamiento, con hambre, y ahora parece moda que los niños llegan dormidos. Son madres muy jóvenes, se atemorizan y permiten este tipo de prácticas

Elizabeth Rangel, Directora del albergue Decanal Guadalupano

“El hombre ése ni me avisó, ya lo había hecho. Platicando con otras mamás, supe que a los niños los duermen según para que no sufran el trayecto, pero pues ni nos dicen qué les dan. Todo en este camino es un riesgo, pero seguimos pensando en que vamos a llegar; sólo esperaré a que calme un poco el calor el otro mes para irme para el norte y a seguir subiendo todo el país”, dijo.

Consultado al respecto, Tonatiuh Guillén, extitular del INM, dijo que drogar personas para trasladarlas de manera irregular describe la gravedad del trato inhumano de los traficantes hacia los migrantes.

“Hay un desprecio a la vida de las personas, no hay las mínimas consideraciones y hay una visión de las personas como algo peor que una carga, como material que debe transportarse, muy ajeno al trato a un ser humano”, dijo.

Para Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, los grupos criminales han usado desde hace tiempo drogar a los migrantes para que aguanten el camino, aunque reconoció que es la primera vez que se detecta un caso tan grande en el país.

Al menos 1,800 viajan en caravanas en chiapas

Los migrantes que salieron este fin de semana en caravana desde Tapachula, Chiapas, se encuentran dispersas entre los municipios de Huixtla, Pijijiapan y Mapastepec, aseguró el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

El activista explicó a La Razón que la primera movilización se llevó a cabo el pasado domingo con mil personas y la segunda este lunes, con al menos 600, originarios principalmente de Venezuela y Haití.

“Lo que sabemos es que el lunes muchos fueron detenidos en Pijijiapan y regresados a Mapastepec, pero la gran mayoría traen su documento de CBP One, por ello las autoridades planean darles la Forma Migratoria Múltiple para que puedan seguir avanzando”, indicó García Villagrán.

Destacó que la nueva forma de viajar de las personas de manera “legal” es con su documento de CBP One, y por ello, destacó que comienza una nueva manera de atravesar el país con esta vía.