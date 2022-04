AMLO: no nos pondrán contra la pared ni gobiernos ni la IP

Ni corporaciones ni gobiernos extranjeros pondrán al Gobierno de México contra la pared, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con los cabildeos que se realizan en la Cámara de Diputados como parte de la discusión de la Reforma Eléctrica.

Por ello, informó que ayer mismo firmó la iniciativa para la reforma a la Ley Minera, en caso que este domingo no se apruebe la eléctrica, para presentarla de inmediato, ya que al ser una ley secundaria sólo necesita la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

“Que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México.

“Si hay traición de los legisladores, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes; es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la nación; vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio”, dijo.

También acusó que en la discusión de la reforma constitucional dominan los cabilderos, los coyotes y los intereses extranjeros. Al ser cuestionado sobre si tiene pruebas de que los cabilderos ofrecen o entregan dinero a los diputados de oposición para votar en contra de su iniciativa, contestó que no.

Sin embargo, mencionó que ya lo hicieron antes, con la Reforma Energética del 2013, al recordar que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), está relacionado con los supuestos sobornos que se realizaron para aprobarla.

“Que es por esa Reforma Energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa Reforma Energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras”, recordó.

Por eso, instó a que Lozoya dé toda la información y las pruebas sobre aquellos sobornos que se habrían entregado a diversos personajes, “eso que sucedió, que se está ahora ventilando en la Fiscalía, cuando sobornaron a los legisladores del PAN, pues fue todo un escándalo, nada más que se calló”.

El mandatario incluso mostró la imagen de Paolo Salerno, de origen italiano y quien es colaborador de la empresa Enel, cuando se encontraba en la sesión del lunes pasado en una curul de San Lázaro.

“De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿qué hace sentado junto a una diputada?”, señaló.

El Presidente mencionó que antes, en los casos en que se detectaba injerencia como la de los cabilderos, era una de las causales para aplicar el artículo 33 constitucional, en el que se prevé la expulsión del país de extranjeros.

“Los presidentes neoliberales se lo aplicaron a los que vinieron a apoyar el zapatismo y a muchos; nosotros no, somos libres”, dijo, tras mencionar que en su Gobierno no se ha aplicado y no se aplicará esa medida.

El mandatario hizo nuevamente un llamado a los legisladores de oposición para que se rebelen y que digan a cabilderos extranjeros que los van a doblar con su “cochino dinero”.

“Que les digan: ‘sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’”, mencionó.

Sheinbaum ve “traición” al pueblo con gestores

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la presencia de cabilderos de empresas privadas en la Cámara de Diputados es ofensivo para el pueblo de México y una “traición” para el país.

“Es ofensivo, es ofensivo para el pueblo de México, cómo es posible que un cabildero lo lleve una diputada en este caso, a sentarse a una curul. Es una traición, no es menor, no es algo menor, sí es muy grave, y lo que muestra es a quién representan estos diputados. Y ahora que viene la discusión de la Reforma Eléctrica, ¿a quién representan?, representan a las grandes transnacionales”, dijo la mandataria.

Cuestionó la presencia de Paolo Salerno, asesor de partidos de oposición en San Lázaro, y señaló que se debe ofrecer una disculpa y explicar qué hacía ahí.

“¿Cómo es posible, la verdad, que un cabildero se lo lleve un diputado, una diputada, en este caso, a sentarse en una curul? La pregunta es: ¿para qué lo llevaron y qué hacía ahí? Y sí deben de explicarlo, la diputada, particularmente, que estaba sentada ahí y que representa a estos diputados que quieren votar en contra de la Reforma Eléctrica y que, además ahí se ve a quién representa ¿no? el haber llevado a un cabildero que representa una empresa transnacional, ahí se ve a quién representa, a qué intereses”, expresó.

Con información de Frida Sánchez

