Por Popo, IEEM alista plan de contingencia

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) alista un plan de contingencia para la jornada electoral del 4 de junio, ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl.

La consejera Paula Melgarejo Salgado explicó a La Razón que esta situación, que se presentó de manera sorpresiva, afecta directamente la operatividad de cuatro juntas distritales, pero las principales se ubican en Amecameca, Chalco y Valle de Chalco, que son los puntos más cercanos a Don Goyo del lado del territorio mexiquense.

“Ahorita lo que nos tiene no preocupados, pero sí ocupados, es el tema del Popocatépetl, que se habla mucho de Puebla y de Tlaxcala, pero no olvidemos que los volcanes están en el Estado de México; entonces, en toda esa zona se están empezando a tomar medidas para, efectivamente, tratar de minimizar algo que la naturaleza misma… son cosas que no teníamos previstas.

“Se estaría hablando de cuatro juntas distritales, Amecameca, Chalco y Valle de Chalco, pero también depende mucho de cómo va el viento; por ejemplo, apenas se vio más afectado Tlaxcala, Puebla e incluso Veracruz”, comentó.

Explicó que, en principio, se comenzaron a tomar medidas en las áreas de informática y comunicación del IEEM, para evitar que se pueda cortar el flujo de información en la zona.

Ante la actual fase del semáforo de alerta volcánica declarada por la actividad del Popocatépetl –Amarillo fase 3–, la consejera electoral indicó que también comenzaron a tomarse las medidas para garantizar la seguridad de quienes laboran en la zona.

Mencionó que, en principio, se instruyó de nueva cuenta el uso de la mascarilla, por la presencia de la ceniza, como en periodo de la crisis sanitaria por Covid-19, pero previo a la jornada electoral también se determinó el trabajo en home office, para mayor seguridad del personal del órgano electoral.

Dijo que, por lo pronto, no se pueden anticipar los alcances de las medidas que tendrán que tomar para la jornada electoral, porque insistió en que eso depende de la actividad del volcán y las determinaciones de las autoridades, con las que también establecen la coordinación.

Melgarejo Salgado también aseguró que esto no impide que la meta del órgano electoral para los comicios en los que se renovará la gubernatura sea, por lo menos, superar el 53 por ciento de participación de la pasada elección de gobernador, la del 2017.