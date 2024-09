¿Por qué Los Chapitos y La Mayiza usan pizza y sombreros en sus narcomensajes?

Desde que fue detenido Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, la violencia en Culiacán no ha parado,. Durante los últimos once días, se han registrado no sólo enfrentamientos sino también múltiples asesinatos que provocaron que la gente no salga de sus casas, a fin de resguardarse.

La tregua que tenían "Los Chapitos" y "La Mayiza", (dirigida por los hijos de Guzmán Loera y por simpatizantes de Zambada García, respectivamente) terminó después de la detención del "Mayo", por lo que los asesinatos han aumentado en las últimas semanas en Culiacán.

Entre los narcomensajes y los asesinatos cometidos en esta guerra, han destacado dos elementos importantes: la pizza y el sombrero. En algunos de los cuerpos sin vida localizados recientemente, se han encontrado cajas de pizza o pizzas dibujadas en lonas, mientras que otros más han sido localizados con sombreros puestos. Y no, no es una casualidad.

¿Por qué usan la pizza y el sombrero como símbolos tanto 'Los Chapitos' como 'La Mayiza'?

Primero expliquemos un poco la estructura del Cártel de Sinaloa. Al interior, hay dos facciones que actualmente se disputan el control: Los Chapitos, comandados por los hijos de "El Chapo" Guzmán, y "Los Mayos" o "La Mayiza", liderada por gente vinculada a "El Mayo" Zambada.

Los Chapitos son quienes utilizan la pizza por un mero juego de palabras y la usan no sólo en los narcomensajes, sino en accesorios de ropa, en emojis, en canciones y más. ¿Por qué? Porque dentro de Los Chapitos hay un grupo de sicarios conocido como "La Chapiza", motivo por el cual usan la pizza por esa similitud vocal.

En el caso de los sombreros, éstos son usados por "La Mayiza" o "Los Mayos". La razón es simple también: porque uno de los apodos más recurrentes y famosos de Ismael "El Mayo" Zambada, es "El señor del sombrero".

El día que Los Chapitos habrían enviado esta carta defendiéndose de la DEA. Especial

La pizza y el sombrero, hasta en narcocorridos son mencionados

Y es que de manera semiótica, estos símbolos que son utilizados a manera de lenguaje en el narcotráfico, tienen una presencia tan importante como referencia gráfica para los narcos, que también son identificados por intérpretes de narcocorridos, quienes hacen alusión a estos objetos o alimentos en sus canciones.

Por ejemplo, Fuerza Regida y Natanael Cano, tienen una canción llamada "Ch y la Pizza", en la que hacen alusión a "Los Chapitos" y su presencia fuerte en los Estados Unidos, así como a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Guzmán Loera.

En el caso de La Mayiza, los sombreros también son mencionados en narcocorridos como el que interpreta Tomas Bellardo también con Fuerza Regida, llamado "Pura sombreriza", en el que mencionan a "El Mayo" directamente.

