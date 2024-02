Febrero es un mes en donde se conmemoran dos acontecimientos importantes que marcaron la historia de nuestro país: el 5 de febrero, que es el Día de la Promulgación de la Constitución de 1917, y el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera. El primero de ellos sí se considera de descanso oficial obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, el 24 de febrero no es tomado así ni por la LFT ni por la Secretaría de Educación Pública.

Aún con esto, este viernes 23 de febrero no habrá clases en los planteles de educación básica, por lo que se cuestiona si es -o no- por el Día de la Bandera, el cual, además, cae en sábado, por lo que no debería suponer algún puente. Aquí te explicamos la razón por la que no asistirán a clases los y las alumnas de educación básica este viernes 23 de febrero.

¿Suspenden clases este viernes 23 de febrero por el Día de la Bandera?

Si bien sabemos que el 24 de febrero, Día de la Bandera, no es un día oficial de descanso ni en la Ley Federal del Trabajo ni en el calendario de la SEP, sin embargo, este viernes 23 de febrero no tendrán clases los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

La razón es porque los docentes y los directores de las escuelas llevarán a cabo su sesión del Consejo Técnico Escolar, así como el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Recordemos que cada último viernes de mes, este consejo se lleva a cabo y se suspenden las clases, sin embargo, este mes de febrero tiene 29 días, siendo un jueves el día que cae el 29 de febrero, por lo que el último viernes del mes es este 23 de febrero próximo.

¿Cuándo es el siguiente puente oficial de la SEP?

Si para el Día de la Bandera no se ameritó puente, el siguiente oficial será para el lunes 18 de marzo, día en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Y el puente no sólo será para los y las estudiantes, sino también para los trabajadores en México, pues este es un día que está marcado como de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

