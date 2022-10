PRD celebra suspensión de programa piloto de la SEP

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender de manera definitiva la aplicación del programa piloto en el nuevo programa de estudios para nivel básico.

En un comunicado, señaló que no era un programa apto para implementarse en las 960 escuelas donde estaba planeado ponerse en marcha, pues fue un proyecto no pensado y sin miras a una mejor educación en México.

Esta decisión definitivamente es un gran logro de la sociedad civil organizada que ha defendido la educación de calidad en México. Nosotros, desde el PRD, hemos expresado nuestro acompañamiento para exigir que el derecho a la educación se respete y no se vulnere, sobre todo en la niñez. Salimos a las calles a exigir que se restituyan las escuelas de tiempo completo en todo el país que, por cierto, también se logró, y estamos esperando a que la SEP acate la ley y cumpla con ese ordenamiento.

El perredista dijo que la suspensión se debe en gran medida a la presentación de amparos de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca Educación con Rumbo. Advirtió que, de haberse puesto en marcha el programa piloto, el rezago educativo se hubiera agudizado .

No han hecho nada para resolver esa situación, que desde la pandemia no se le ha hecho frente ni se han dado soluciones. Es evidente que la educación tampoco es prioridad para este Gobierno federal. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, tampoco sabe qué hacer en su cargo; no conoce de la materia.