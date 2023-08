Mantiene pausa PRD, pero crecen voces de ruptura

En el PRD se mantiene la pausa con el Frente Amplio por México, luego de que sus dos fichas presidenciales, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, sostuvieron sus reclamos por la falta de claridad en los términos por los cuales quedaron fuera del proceso para elegir al representante nacional y eventual candidato opositor en 2024.

El coordinador perredista en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera dijo, en entrevista con La Razón, que desde el anuncio hecho por la dirigencia nacional para frenar la participación del partido con la alianza no ha habido un diálogo entre ambas partes para solucionar el diferendo.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México insistió en su demanda para que se les explique el por qué fueron descartados, ya que el impacto no sólo es para ellos como aspirantes, sino también para las personas que los respaldaron y cuya participación fue puesta en duda por parte del Comité Técnico.

En este caso, dijo que él no debe demostrar la autenticidad de las simpatías que recibió mediante la plataforma habilitada para recaban firmas de simpatizantes.

“La carga de la prueba no me corresponde a mí, porque hay un numeral que es el 20, de los lineamientos, que dice que la información tiene que ser diaria, de firmas validadas, entonces la información que yo recibía era diaria y tenía la presunción de que es válida, entonces quienes tienen que demostrar que no lo son, no soy yo”, declaró.

Sobre la audiencia que ayer tuvo con los integrantes del Comité tras anunciar la pausa en la coalición, Mancera comentó que no se le proporcionó ninguna aclaración y que lo único mencionado por el Comité fueron cifras.

“Se llamó derecho de audiencia, entre comillas porque fue después del hecho y se supone que es previo, y lo único que nos repitieron fueron cifras, eso fue todo. Yo sí presenté un escrito en donde pido diversas aclaraciones, planteo cuestionamientos y esperaría que me lo contesten, yo tengo hasta la próxima semana para tomar alguna otra determinación”, dijo.

Por su cuenta, Silvano Aureoles Conejo pidió a la dirigencia del PRD ir solos rumbo a 2024, además de no regresar al Frente Amplio por México hasta que se dé respuesta a la solicitud de revisión de firmas que lo dejaron fuera de una posible candidatura presidencial por la oposición.

Durante la asamblea informativa que realizó en el municipio de Maravatío, Michoacán, en la que más de tres mil personas y 30 delegados de igual número de estados del país lo respaldaron, el exmandatario dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no debe regresar a la mesa del Frente Amplio por México, en tanto no se aclaren las cosas.

“Le pedí al presidente Zambrano, convocar al Consejo Nacional de manera urgente y presencial, para saber cuál camino seguir y, en el supuesto de que se acuerde continuar en el Frente, primero debe ponerse a consideración de la militancia a través de una consulta nacional”, explicó.

Silvano Aureoles subrayó que la propuesta que él le hace a la dirigencia nacional del sol azteca es que vaya solo a las elecciones del 2024.

“Como somos responsables y queremos rescatar a México, en noviembre, cuando inicie formalmente el proceso electoral, hagamos unas elecciones primarias entre el o la candidata del Frente y quien resulte de nuestro proceso”, dijo.

Por otra parte, anunció que el proyecto Por Amor a México no se detiene y seguirá su ruta de realizar el segundo recorrido por todos los estados de la República Mexicana, para continuar escuchando a los sectores sociales, políticos y religiosos, que buscan la construcción de una verdadera propuesta nacional participativa y no, de acuerdos cupulares partidistas.

...Pero Creel ve “voluntad”para la unidad

El aspirante presidencial Santiago Creel Miranda aseguró que en el PRD hay voluntad para reincorporarse a las actividades del Frente Amplio por México, luego de la pausa que anunció ayer tras la exclusión de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera del proceso para designar al representante opositor en las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa, el aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mencionó que las coaliciones llegaron para quedarse y por ello se debe continuar trabajando por el FAM.

Contó que ha dialogado con dirigentes del PRD para encontrar una “fórmula de reencuentro”, la cual espera se dé en “términos aceptables” para aquel partido y para el Frente Amplio.

El panista también respaldó las exigencias que ayer planteó el líder perredista Jesús Zambrano sobre aclarar cómo se tomó la decisión de que sus dos aspirantes quedaran fuera de la siguiente etapa.

“Veo que faltó explicación, transparencia y que debe haber una auditoría de por medio para que se le dé la explicación debida a los aspirantes del PRD, del Frente. Yo avalo y he apoyado que las peticiones del PRD me parecen justas y correctas y que se audite lo que se tenga que auditar”

Tras mencionar que conversó con cada uno de los liderazgos, Creel Miranda señaló que el partido del sol azteca es “absolutamente necesario” para el Frente.

Previamente, el panista dio a conocer que solicitará licencia de su cargo el próximo lunes para dedicarse al proceso del Frente Amplio por México que busca encabezar en la elección presidencial del próximo año.

“Es la última vez que estaré presidiendo una sesión en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, estamos en un proceso interno para buscar la Coordinación del Frente Amplio por México y esto me hace renunciar, pedir licencia a mi cargo como presidente de la Mesa Directiva y además pedir licencia como diputado”, dijo al arrancar su mensaje durante su participación en la Plenaria del Modelo Legislativo de las Juventudes Universitarias.