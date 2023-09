Frente, sin avance para definir reglas para los estados

Mientras Morena volvió a tomar la delantera en la definición de sus candidaturas y ya lleva un tramo avanzado en sus procesos con los aspirantes a las ocho gubernaturas y Jefatura de Gobierno que estarán en juego en el 2024, el Frente Amplio por México apenas va a comenzar a organizarse y analizar el método y las reglas que utilizará.

Ante la indefinición, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que es impostergable tomar determinaciones, por lo que lanzó un llamado a que las dirigencias de su partido y del PAN y PRI se sienten para definir pronto los mecanismos y métodos, con el fin de ver en dónde van juntos, dónde se puede y de qué manera lo harían. Reafirmó que están pendientes esas definiciones, por lo que espera que en un par de semanas puedan reunirse y tener perfilado lo que va a pasar.

No obstante, Zambrano Grijalva reconoció que en estos momentos la prioridad es la organización de la campaña que lidera Xóchitl Gálvez. “Eso todavía no lo hemos abordado formalmente; por lo pronto, hemos ido abordando todo lo que tiene que ver con la coordinación del Frente y ahora estamos metidos en organizar bien el tema de la campaña y organizándonos bien en los estados para armonizar bien las actividades”, manifestó.

A pesar de sus consideraciones, sostuvo que no van tarde en el proceso, aun con la ventaja que lleva Morena. “Depende de cómo se vea, pues si se mira desde la óptica que en Morena ya empezaron, sí; pero también se adelantaron para la Presidencia hace cuatro años y luego ya nos emparejamos”, dijo. Sostuvo que no están bailando “al son y ritmo” que les toquen en Morena, pues cada coalición tiene sus propias definiciones y métodos.

Señaló que “de ninguna manera” les afecta que en Morena se han adelantado y “no les quita el sueño”, aunque estimó que sus adversarios se van a evidenciar, al realizar recorridos y hacer pronunciamientos antes, lo que es violatorio de la ley.

“Nosotros haremos nuestra propia dinámica con nuestras propias definiciones”, apuntó.

Además, en medio de la indefinición del proceso frentista, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, emprendió un viaje de una semana para participar en un evento de jóvenes en España.

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, confirmó que no ha habido reuniones para discutir el tema de las candidaturas, ya que esperan en un primer momento la definición de los estados; esto es, que ellos pidan a la dirigencia nacional ir coaligados en las ocho gubernaturas en juego.

“No hay nada todavía. Según yo, todavía no hay reuniones, ya que nosotros nos juntamos cada semana y no se ha comentado el tema”, aceptó.

“Seguramente se seguirá el proceso estatutario y hacen la petición desde cada uno de los estados. Por el momento no hay nada y no he escuchado nada”, dijo.

Gómez del Campo recriminó que Morena se ha ido adelantando “demasiado”, lo que es desgastante para la ciudadanía y para los partidos; “les gusta hacer eso” para hacer campañas con un año de antelación, reprochó. Señaló que antes de noviembre se debe empezar a formalizar el proceso porque para entonces ya toma fuerza el año electoral.

En ocasiones anteriores, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha ratificado que el tema ahora corresponde a los estados, pues sus estatutos señalan que ellos deben pedir las coaliciones, aunque ha aclarado que, en algunos casos, pueden ir solos debido a que cuentan con la fortaleza para ello.

Incluso, en días pasados adelantó que en Yucatán ya eligieron al alcalde de Mérida como su aspirante, porque se encuentra arriba en todas las encuestas, al igual que en Guanajuato.

A pesar de ello, en la Ciudad de México los alcaldes de diversas demarcaciones han solicitado en varias oportunidades dar a conocer el método.

Ramírez Marín busca contender... sin PRI

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó la renuncia a su militancia en el PRI, para buscar contender, de nueva cuenta, por la gubernatura de Yucatán en los comicios del 2024.

A decir del senador, la alianza entre el PAN y el PRI ya tiene previsto postular al actual alcalde de Mérida, Renán Barrera, por lo que rechazó participar de la complicidad de “esta política rapaz”.

El exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto presentó su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

En su carta de renuncia, confirmó que buscará participar en el proceso electoral de Yucatán por la gubernatura.

“Por este medio, le comunico que he decidido participar en otra fuerza política en este proceso 2024. Voy a poner todos mis esfuerzos en establecer un proyecto que como oposición sea una alternativa viable de verdadero cambio para los yucatecos”, indicó.

Además, subrayó que no tolerará la aplicación de una estrategia electoral que contribuya al deterioro de la sociedad.

“No puedo ser parte de ninguna forma de esta estrategia que prolonga el deterioro de la sociedad y le cancela alternativas a los que nos siguen. Para mí es inadmisible apoyar o participar en una estrategia, cualquiera, que contribuya a dejar este grupo y afines en el gobierno”, enfatizó.

La semana pasada, cuando Claudia Sheinbaum asistió a reunirse con las bancadas de la 4T, Ramírez Marín estuvo presente para la salutación. Tras abandonar las filas priistas, Ramírez Marín de inmediato fue recibido en la bancada del Partido Verde en el Senado por la dirigente nacional pevemista, Karen Castrejón, y el coordinador Raúl Bolaños-Cacho Cué.

“El senador Ramírez Marín es un político de reconocida trayectoria, pero, además, un antiguo y buen amigo de nuestro partido del que fue candidato en coalición en el 2018. Hemos compartido luchas, trabajo, iniciativas y siempre hemos mantenido una sincera y fructífera relación.

“Nuestros encuentros han sido muchos, celebramos que el senador Ramírez Marín haya aceptado la invitación a participar en la encuesta para determinar la coordinación de la defensa de la transformación en el estado de Yucatán”, dijeron.