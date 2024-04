Precursores para fentanilo sí llegan a EU: embajador

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo que el tema del fentanilo “es un problema mundial, que se ha desatado” y que no se puede separar del trabajo bilateral entre Estados Unidos y México, además, reconoció que también llegan a EU precursores para producirlo.

“Entre Estados Unidos y México trabajamos de la mano con Marina en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México. Y a veces se hace la pregunta, pues llegan esos precursores a los Estados Unidos, yo les digo, como embajador de los Estados Unidos, que sí”, indicó.

El embajador dijo que “llegan al puerto de Long Beach, llegan a Nueva York, pero también llegan a México, entonces la importancia de subrayar el trabajo que tenemos que hacer como socios”.

Salazar también dijo, por otro lado, que: “siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer”, lo que fue respaldado por la Ministra presidenta de la Corte Norma Piña, esto en la presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia de Extradición presidida por la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Contra el crimen organizado, hemos hecho un esfuerzo que lo llevamos con México y como socios, eso lo hacemos todos los días. No se me pasa un día, cuando me pongo a pensar que en una de las operaciones de hace dos años que la llevó la Marina, ellos lo hicieron no los Estados Unidos”, señaló.