“Prefiero que mi hijo pierda 1 año, no la vida”

Madres de familia temen mandar a sus hijos de regreso a las aulas ante el incremento de contagios por Covid-19, además denuncian que en sus escuelas no hay condiciones sanitarias para regresar a partir del 30 de agosto.

Ana María Luévano de 37 años reside en la alcaldía Álvaro Obregón y su hijo Bruno de 11 años pasó a sexto año de primaria; sin embargo no lo mandará de regreso a clases porque teme que pueda ser contagiado por el virus, aparte de que su centro educativo no tuvo mantenimiento correctivo.

“Corre mucho peligro porque la escuela no tiene las medidas sanitarias adecuadas y sólo nos dicen que vayamos a limpiar, y no voy a ir sólo a eso. Si hay un mueble de madera se ensucia a cada rato y no van a estar limpiándolo cada 10 minutos, los baños nunca han tenido la limpieza adecuada, son niños y no tienen en cuenta la gravedad, ellos van a correr.

La madre de familia aseguró que por ser niños y estar con sus compañeros, relajarán las medidas, se quitarán el cubreboca y andarán como si nada en las aulas, por ello prevé no enviarlo aunque pierda un año. “Prefiero que pierda un año de escuela a que pierda la vida”, detalló.

Por separado Hugo Contreras de 39 años y padre de “Tony” de siete años, aseguró que no mandará a su hijo a clases ya que por el momento, los niños son de los sectores con más propensión a ser contagiados, además las autoridades anunciaron que no habrá vacunas para ellos.

“No lo voy a mandar porque la tercera oleada viene más agresiva en contra de los niños y es un sector que no se puede vacunar. A nosotros ya nos dijeron que es probable que empiecen las clases en línea de nuevo, ya que el año pasado todo el ciclo fue digital, son las condiciones que ahorita nos ofrece para hacerlo”, añadió.

Gráfico

Sin embargo, dijo que si es necesario que regrese a las aulas para que socialice y tenga un mejor rendimiento, aunque prefiere que se aguante un poco y pierda clases porque es más importante su vida.

María López, quien tiene a dos menores en tercero y sexto de primaria, señaló que en este regreso a clases no está preparada ni física ni emocionalmente para enviar a sus hijos a las aulas, ya que tiene temor de que puedan contagiarse en el trayecto, porque se van solos.

“En verdad tengo mucho miedo ya que sólo veo en las noticias que los niños se encuentran contagiándose. Aquí en la colonia ya hay varios niños con Covid-19, y temo que ellos puedan contraerlo ya que se van solos caminando y uno los cuida en la casa, pero afuera ya es otra cosa”, dijo.

Rodrigo Aragón, maestro de la UNAM con una hija de 15 años de edad, precisó que es complicada la decisión de enviar a sus hijos a la escuela, por los riesgos que implica la socialización en un entorno abierto. “Si durante la pandemia los cuidamos, porque ahora vamos a relajar las medidas y desprotegerlos. El temor es que en su trayecto se pueda contagiar, ya que en el transporte público no sabemos como se cuiden las demás personas y eso hace que nos preocupemos”, comentó.

Teresa Palacios vive en la Ciudad de México, pero por la pandemia se fue con su familia a vivir al estado de Hidalgo, pero no planea que su hijo de diez años regrese a la escuela hasta que no esté vacunado, ya que es la mejor forma de protegerse del virus.

“No lo voy a mandar aunque abran los salones, porque siento que es mucho riesgo. Mejor me espero unos meses hasta que los contagios bajen en la ciudad, porque ahorita están fuertes”, explicó.

El dato: En el nivel básico hay 25 millones 680 mil 370 alumnos, de los cuales 12 millones 649 mil 395 son mujeres y 13 millones 30 mil 975 hombres.

Quieren retorno paulatino

La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF) se pronunció por un regreso a clases paulatino, ordenado y seguro que vaya dando las condiciones óptimas para el rescate de la educación de los niños, ante el inminente regreso a las aulas el próximo 30 de agosto.

A través de un posicionamiento aclararon que seguirán apoyando la decisión de aquellos padres y madres de familia que no deseen regresar a sus hijos de manera presencial a las clases, pero aclararon que muchos de los padres no desean regresar a los menores por temores infundados.

De acuerdo a Unicef y la UNESCO, no debe continuar la interrupción de las clases.

Regreso a clases será con estrategia nacional: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el regreso a clases presenciales se realizará a través de una estrategia donde participen las 32 entidades, sindicatos, padres, universidades y organizaciones educativas con el objetivo de fortalecer las medidas sanitarias.

La dependencia detalló que están consideradas en todo momento las medidas de protección sanitaria para los estudiantes, así como para los maestros y maestras.

La SEP aseguró que el magisterio se caracteriza por el amor a su profesión, así como su compromiso por el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, además de que se comprometen a actualizarse y preparase cada día.

Durante la conmemoración del 85 aniversario de la Fundación de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), se informó que la SEP trabaja de manera institucional para lograr el retorno seguro de niños, niñas y adolescentes; sin embargo aclaró que se requiere de todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional para lograrlo.

Recordar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “truene o relampaguee” el regreso a clases presenciales se realizará el próximo 30 de agosto.