Premios como el que le dieron a la ministra Piña 'se consiguen en Santo Domingo', dice López Obrador

Por segundo día consecutivo en la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en particular contra la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien recibió el Premio a los Derechos Humanos que entrega la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (International Association of Women Judges).

“Pues esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo, o también en el Times, acuérdense de esta revista famosa internacional que decía el economista del año, siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época del saqueo, de la corrupción, los presidentes de México de aquel entonces salían en portada, premios a Krauze en la monarquía española, casi una vez por año”, sentenció López Obrador.

Sin embargo, cuando proyectaron en la pantalla la imagen del ex Presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue portada de la Revista TIME, en febrero de 2014, bajo el título de “Salvando a México”, López Obrador pidió que la quitaran porque “no hablaba de él”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

Enviará una iniciativa de reforma a la Constitución

Lo que sí dijo es que su iniciativa para reformar al Poder Judicial se va a presentar y tendrá que cambiar la administración de la justicia “les guste o no les guste” a sus opositores.

“Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México, a plenitud, que ya se acabe con el elitismo y que todos los mexicanos participemos con el método democrático, que no haya privilegios, exclusividad, que sólo los de arriba deciden, que sea todo el pueblo", refiere el presidente.

Sentenció que "nada de esa política en donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, bajo el supuesto la falsedad la mentira de que el pueblo no existe, no sabe que tiene que ser conducido orientado, manipulado eso se termina lo quieran o no lo quieran, les guste o no le guste”.