Preocupa a diputados situación económica

Legisladores federales aseguraron que es preocupante la situación económica que vive el país, pues calificadoras como Moody’s ya advierten de riesgos en las finanzas, lo que, dijeron, puede generar problemas a mediano plazo.

En entrevista con La Razón, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Marcelino Castañeda Navarrete, sostuvo que es preocupante que las calificadoras vean un riesgo en la capacidad de pagos del país, pero aclaró que se debe a la irresponsabilidad del Gobierno federal por mejorar la economía.

“Es preocupante porque a final de cuentas las autoridades cuando se vayan van a dejar con una crisis horrible al país, lo que se verá reflejado en la capacidad de pagos, mientras que Hacienda sólo hace caso de lo que diga el Ejecutivo, aunque esté mal”, detalló.

El legislador del PRD dijo que se tiene que actuar con responsabilidad y en el presupuesto se deben hacer ajustes, pues es urgente la reactivación económica, ya que se han hecho propuestas para generar estímulos fiscales, pero se han rechazado todas.

“Es la irresponsabilidad del Gobierno, pues no le interesa el país y nos está llevando a una situación catastrófica en torno a la economía; además, ha sido irresponsable en un aparente no endeudamiento, pero también está tomando acciones de no pagar y por ello estamos en crisis”, explicó.

Este sábado, La Razón publicó que Moody’s rebajó la calificación crediticia de la deuda soberana de México de Baa1 a Baa2, ya que prevé que las tendencias económicas y fiscales sigan mermando el perfil crediticio del país; no obstante, mejoró la perspectiva de la nota a estable desde negativa, como también lo hizo el martes pasado Standard & Poor’s (S&P).

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que a pesar de la reducción en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody’s, México todavía se mantiene entre los principales países emergentes con grado de inversión.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, explicó a este diario que el Gobierno no ha excedido mucho sus ingresos y hay cierta estabilidad en las finanzas públicas; sin embargo, la nación no está creciendo económicamente, además que se han agotado los fondos de estabilidad y hay poca inversión pública productiva.

“Por estas razones no hay crecimiento, ni hay una perspectiva futura de que aumenten los empleos reales, de que lleguen inversiones fuertes en la nación y esto hace un entorno difícil, aunado a la crisis de alimentos y energéticos, lo que genera inflación. No hay crecimiento, hay pérdida de la capacidad de ingreso de los particulares, y se antoja que mediano plazo el país resienta el deterioro de su economía”, remarcó.

El priista mencionó que los gobiernos tienen la obligación de buscar los mecanismos para sortear las crisis, pues es su obligación, aparte que los especialistas dicen que la actual política del país no está encaminada a salir de la crisis.

“No hay búsqueda de inversión extranjera, no hay mecanismos para traerla, la inversión pública está concentrada en dos o tres puntos del país; si vas al norte, no hay obras de infraestructura”, aseveró.

Rubén Moreira dijo también que hay focos amarillos en la economía y por ello se deben tomar decisiones para evitar en un futuro algún descalabro.