Preocupa a Xóchitl “mano oculta” en crisis del TEPJF

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que no es momento para que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) renuncie a su cargo y expresó su preocupación por la “mano oculta” que está detrás de la crisis de este órgano.

Entrevistada durante su visita a Morelos, manifestó que en la actual etapa del proceso electoral es necesario que se garantice la certeza de los comicios.

“No es el momento para que el presidente del tribunal renunciara y ahora ojalá lleguen a un consenso y no haya estas divisiones al interior del tribunal y pongan por encima de sus intereses personales el interés de la nación”, manifestó.

Señaló que preocupa la lectura que se hace desde afuera del Tribunal Electoral y que hace considerar una supuesta intervención desde el Ejecutivo federal para afectar el funcionamiento de este órgano.

“Me parece que los magistrados deberían hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo, me queda claro que es un organismo autónomo y tienen que conciliar entre ellos, pero no me gusta lo que estoy leyendo desde fuera, no sabemos qué intereses o qué mano oculta, dicen que es (Arturo) Zaldívar el que movió ahí todo y es el trabajo que le tocó hacer.

“Espero que ellos no caigan en esas tentaciones y que resuelvan las diferencias y den certeza. No me gusta lo que está pasando, como participante de este proceso electoral, donde estoy siendo víctima de una cantidad de dinero sucio en influencers, páginas de Internet para hacer guerra sucia, pues me gustaría que el INE interviniera y también el TEPJF”, declaró.

Ante el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, Gálvez consideró que el tema está demasiado politizado, aunque dijo que prefiere no opinar sobre el tema.

“Está demasiado politizado, aparentemente se le persigue por un delito de un caso de una mujer que la Fiscalía de la Ciudad de México argumenta que se encubrió, aunque hay evidencias distintas y, otra vez, suena a algo politizado. Yo esperaré a ver qué decisión toma el Congreso y por el momento no me voy a referir a ese tema”, comentó.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD también envió sus condolencias a las familias de los seis jóvenes asesinados en Guanajuato y reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no asuma su responsabilidad.

“Es inaceptable que el Presidente, en lugar de asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas, que ha sido incapaz de proteger a los mexicanos, criminalice a seis jóvenes que estaban, parece, en un balneario divirtiéndose, que eran estudiantes de medicina cinco de ellos y que les hayan quitado la vida”, señaló.