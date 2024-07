“No estamos preparados para nueva ola de Covid”

El Gobierno federal no se encuentra preparado para una nueva ola de Covid-19, debido a que no hubo seguimiento de la enfermedad y contagios, además que no se generó una vacunación para un posible repunte en verano, aseguraron expertos en el tema.

“Desde el punto de vista de las autoridades, no lo creo, ya que no dan información al respecto de los casos Covid, tampoco hubo una vacunación que protegiera a la población para este aumento en verano, ni la población está tomando medidas, a pesar de que ya hay un incremento de la enfermedad”, aseguró el virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores.

En entrevista con La Razón detalló que el aumento de contagios se debe a que las vacunas han ido perdiendo efectividad, ya que muchas están basadas en variantes anteriores que ya no existen, además que, las que circulan y que empiezan a dominar son las KP2 y KP3, que incluso, descienden de JN1 y Pirola.

Le dimos la oportunidad al virus de mutar. Ahora ya estamos lidiando con los nietos de esos virus y al no tomar medidas, comenzaron a repuntar los casos. (No se) está tomando medidas, a pesar de que ya hay un incremento de la enfermedad

Alejandro Sánchez Flores, Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica

“El virus Piriola era un virus que se transmitía muy rápido, pero que causa síntomas menores a corto plazo, como el resfriado común, lo que hizo que la gente se confiara, pero que le dimos la oportunidad al mismo virus de mutar. Ahora ya estamos lidiando con los nietos de esos virus y al no tomar medidas, comenzaron a repuntar los casos”, explicó.

El experto señaló que las dos poblaciones de riesgo para el país, son los menores de 5 años y los adultos mayores, y es donde se están generando los aumentos, sin embargo, indicó que para el momento que se vive, se deberían regresar a controlar los aforos en lugares públicos, aunque aclaró que no se va a dar, por lo que recomendó por lo menos, resguardarse en casa ante síntomas de gripa, evitar trabajar de manera presencial y usar obligatoriamente cubrebocas.

Sánchez Flores mencionó que la Dirección general de Epidemiología sigue reportando casos de las pocas pruebas que realizan en los centros de salud, aunque aclaró que son muy pocas, pero con esos registros han logrado ver que los porcentajes de contagio aumentaron.

Gráfico

“Nosotros no hemos podido hacer secuenciación porque ya no nos dieron recursos, por ello, no pudimos ver la trayectoria de las variantes, pero ahora sabemos que hay al menos una circulación de 15 por ciento de esas variantes”, agregó.

Dijo que “sí” existe un riesgo para las poblaciones o grupos de edad comentados, que se suma a la gente que no tiene esquemas de vacunación completos; además, que en la población se pueden tener casos que, si bien, solo son síntomas de resfrío, pueden tener afectaciones del llamado Covid largo.

Por separado, el virólogo del Sector Salud, Óscar Sosa, sostuvo que la Secretaría de Salud ha minimizado el riesgo por el aumento de casos, pues si bien, hay un alertamiento muy leve, en realidad “sí” se puede generar un riesgo a la población si llegan a crecer los casos.

Me parece que minimizan los casos, pues aseguraron que hay menos que el año pasado, pero no han tomado en cuenta que hemos ido incrementando poco a poco, algunos hospitales ya tienen más casos, lo que confirma el incremento

Óscar Sosa, Virólogo del Sector Salud

“A mi me parece que minimizan los casos, pues aseguraron que hay menos casos que el año pasado a esta misma semana, pero no han tomado en cuenta que hemos ido incrementando poco a poco, algunos hospitales ya tienen más casos, lo que confirma el incremento, aunque no haya tantas hospitalizaciones”, detalló.

Señaló que vale la pena regresar a las medidas de uso de cubrebocas que se tenían anteriormente, pues se desconoce la viabilidad de las vacunas que se pusieron en años anteriores, sobre todo en estos casos, cuando el virus apareció de un momento a otro.

Indicó que “siempre hay un riesgo”, pero aclaró que con medidas preventivas se puede controlar, sin caer en pánico, pero aseguró que no hay una campaña informativa desde el Gobierno federal.