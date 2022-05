Presentará Va por México denuncias contra Mario Delgado

La coalición Va por México en la Cámara de Diputados adelantó que en la semana presentarán denuncias en contra de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena por las campañas en contra de legisladores y su responsabilidad en la Línea 12.

En un comunicado, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, detalló que las acusaciones que interpondrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) son por la campaña de odio emprendida desde la dirigencia nacional de Morena contra las y los legisladores que impidieron la aprobación la Reforma Eléctrica, también por la corrupción que derivó en el colapso de la Línea 12 del Metro y un centenar de heridos; así como por financiamiento ilícito al movimiento dirigido por Delgado Carrillo, procedente del crimen organizado.

"Las dirigencias de los partidos han denunciado al presidente López Obrador y a Mario Delgado por el tema de traidores a la Patria. Nosotros, como coordinadores parlamentarios de Va Por México, estamos por presentar denuncia por apología del delito". Luis Espinosa Cházaro

El perredista dijo que las expresiones como "fusilémoslos pacíficamente" es una incitación a la violencia ciudadana, además, aclaró que la posición radical de Morena y sus grupos parlamentarios han llevado a una parálisis legislativa y el pueblo de México es quien sale perdiendo. "Esta irresponsabilidad de la mayoría en San Lázaro a quien hace perder es a la gente que les dio su confianza mediante el voto", aseveró.

Espinosa Cházaro sostuvo que la coalición Va por México está dispuesta a discutir las reformas que el país necesite.

"No entienden en que para cambiar la Constitución, ahora necesitan negociar y convencer a la oposición, no pretender forzarnos porque no se los vamos a permitir. No es con una Cámara sitiada, amenazas, parálisis, ni persecución como se debe hacer política en una democracia del siglo XXI, como la que pretendemos ser en México", recalcó.

avc